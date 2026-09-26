Erling Haaland, alegere forțată?! Manchester City riscă excluderea din Premier League, iar norvegianul poate ajunge în alt campionat

Erling Haaland, alegere forțată?! Manchester City riscă excluderea din Premier League, iar norvegianul poate ajunge în alt campionat Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City a primit vineri seară o veste teribilă

TAGS:
Erling HaalandManchester CityPremier League
Din articol

În urma investigației care se desfășoară deja de câțiva ani, clubul de pe Etihad a fost găsit vinovat la 114 din cele 115 acuzații care i-au fost aduse în legătură cu încălcarea fairplay-ului financiar.

Care poate fi următoarea destinație a lui Haaland, dacă Manchester City va fi exclusă din Premier League

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Acest lucru ar putea avea consecințe grave asupra clubului, care riscă chiar și excluderea din Premier League. Un alt aspect care îi îngrijorează pe ”cetățeni” este legat și de exodul de staruri care se prefigurează în cazul în care echipa va părăsi primul eșalon din Anglia. 

Unul dintre fotbaliștii de top care ar putea părăsi echipa este Erling Haaland. Marca scrie că norvegianul ar putea fi pus în fața unei alegeri forțate, chiar dacă atacantul și-a prelungit contractul până în 2024. Sursa citată susține că agenții lui Haaland au inclus în contractul cu City anumite clauze prin care atacantul ar putea părăsi echipa în situații excepționale.

Cea mai probabilă destinație pentru Haaland în cazul în care se va decide să plece de la Manchester City ar fi La Liga, unde cluburi precum Real Madrid și Barcelona s-au interesat deja de el. Ca un transfer la Real Madrid să se realizeze, jurnaliștii spanilor susțin că clubul de pe Bernabeu ar trebui să scape mai întâi de unul dintre starurile din ofensivă, Mbappe, Vinicius sau Jude Bellingham, lucru greu să se întâmple.

Spaniolii cred însă că Haaland s-ar potrivi de minune la Barcelona, care a rămas fără un vârf clasic după plecarea lui Robert Lewandowski.

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