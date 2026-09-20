VIDEO EXCLUSIV Fratele „tancului” din Superliga a marcat astăzi de trei ori în poarta lui Manchester City, în Premier League!

Fratele „tancului” din Superliga a marcat astăzi de trei ori în poarta lui Manchester City, în Premier League! Premier League
SPORT.RO
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Manchester City a obținut o victorie spectaculoasă în etapa a 5-a din Premier League. „Cetățenii” au trecut cu 5-3 de Sunderland, iar Brian Brobbey a reușit un hat-trick pentru formația oaspete.

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Manchester City a deschis scorul prin Enzo Fernandez în minutul 9, dar Brian Brobbey a egalat trei minute mai târziu. Rayan Cherki a făcut 2-1 în minutul 29, însă atacantul lui Sunderland a punctat din nou, în minutul 33. Semenyo a înscris în minutele 43 și 57, iar Brobbey a completat „tripla” în minutul 59. Haaland a stabilit scorul final în minutul 81, după o reușită validată de VAR.

Brian Brobbey, fratele lui Kevin Luckassen, „triplă” pentru Sunderland

Brian Brobbey este cotat la 40 de milioane de euro și a ajuns la Sunderland în septembrie 2025, de la Ajax, pentru aproximativ 20 de milioane de euro. Atacantul olandez are deja trei goluri în cinci meciuri de Premier League, plus o apariție în Europa League.

Puțini știu însă că Brobbey este fratele lui Kevin Luckassen, atacantul care a evoluat în România la Rapid, Sepsi, UTA Arad, Poli Iași, Viitorul, FC Argeș și Gloria Buzău. Vârful joacă în prezent în Cipru, la Krasava ENY.

Kevin Luckassen are 362 de meciuri în carieră, cu 74 de goluri și 27 de pase decisive. În România, cele mai bune cifre le-a avut la Viitorul, pentru care a înscris de nouă ori în 19 apariții.

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