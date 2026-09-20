Manchester City a deschis scorul prin Enzo Fernandez în minutul 9, dar Brian Brobbey a egalat trei minute mai târziu. Rayan Cherki a făcut 2-1 în minutul 29, însă atacantul lui Sunderland a punctat din nou, în minutul 33. Semenyo a înscris în minutele 43 și 57, iar Brobbey a completat „tripla” în minutul 59. Haaland a stabilit scorul final în minutul 81, după o reușită validată de VAR.

Brian Brobbey, fratele lui Kevin Luckassen, „triplă” pentru Sunderland

Brian Brobbey este cotat la 40 de milioane de euro și a ajuns la Sunderland în septembrie 2025, de la Ajax, pentru aproximativ 20 de milioane de euro. Atacantul olandez are deja trei goluri în cinci meciuri de Premier League, plus o apariție în Europa League.