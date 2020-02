De la copil de mingi in Champions League, la titular impotriva celor mai tari echipe! Povestea FABULOASA a jucatorului lui Chelsea

Chelsea o primeste pe Bayern Munchen pe teren propriu in meciul tur al optimilor Champions League,

Tatal lui Mason Mount, Tony Mount, a postat pe Twitter o fotografie cu fiul sau de cand acesta era copil de mingi intr-un meci al lui Chelsea din Champions League.

In prezent, Mount a ajuns un jucator important pentru Chelsea, avand evolutii bune in campionatul insular. Tatal sau a adaugat fotografia cu descrierea: „De la copil de mingi in Liga Campionilor, la jucator in Liga Campionilor".

From Champions league Ball boy to Champions League player. “stay focused stay driven” pic.twitter.com/ovuJIFg4UG — Tony Mount (@Mounty57) February 25, 2020

Englezul a devenit om de baza al "albastrilor" sub comanda lui Lampard, iar evolutiile bune din Premier League i-au adus convocarea la nationala Angliei si probabil ca va juca si la EURO 2020.

Drumul lui Mason Mount pana la prima echipa a fost lung. El a trecut prin academia lui Chelsea, iar anul trecut a evoluat tot sub comanda lui Frank Lampard, la Derby County, unde a fost foarte aproape sa reuseasca promovarea in Premier League alaturi de echipa din liga secunda. Prestatiile din Championship l-au convins pe antrenorul lui Chelsea sa il pastreze la club pentru acest sezon.

Tanarul in varsta de 21 de ani va fi titular in meciul contra lui Bayern Munchen din aceasta seara, datorita evolutiei fantastice din weekend contra celor de la Tottenham.