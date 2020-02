Ianis, VANAT de marile puteri ale Europei! United, Dortmund, Milan si Chelsea l-au urmarit cu Braga! Anunt de ultima ora dupa ce a decis calificarea

23 de cluburi importante din Europa si-au trimis scouteri la Braga - Rangers din returul saisprezecimilor Europa League.

Ianis a ratat un penalty, dar a reusit sa dea o pasa fantastica de gol pentru Kent la reusita care a decis calificarea. Ianis a contribuit decisiv la 3 dintre cele 4 goluri care au decis dubla in favoarea lui Rangers.

Gerrard are toate motivele sa se felicite pentru ca l-a adus pe Hagi Jr. imprumut de la Genk. Aproape sigur, Rangers va activa clauza de cumparare definitiva, in valoare de 5 milioane de euro. Scotienii pot face un super profit cu romanul in varsta de 21 de ani. Evolutiile lui Ianis pentru clubul din Glasgow au atras deja atentia in Europa. Interesata de el si in vara, Dortmund il monitorizeaza in continuare. Ianis le-a sarit in ochi si lui United, Chelsea, Roma sau Milan, care au avut reprezentanti in Portugalia in aceasta seara.

Braga - Rangers s-a terminat 0-1. Rangers a castigat si turul, 3-2, dupa o revenire superba in repriza a doua. Atunci, Ianis Hagi a marcat doua goluri.

Cluburile care au avut scouteri la Braga 0-1 Rangers, conform Scottish Sun:

"In timp ce penalty-ul sau din prima repriza a fost aparat, fiul legendei romane Gheorghe trebuie sa ii fi impresionat pe scouteri cu creativitatea sa, incluzand assist-ul fin pentru golul lui Ryan Kent", au scris The Scottish Sun.

Sursa foto: The Scottish Sun