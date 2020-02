Revolutie la Chelsea! Opt jucatori pot fi OUT din vara! Decizie incredibila luata de Frank Lampard

Antrenorul vrea o schimbare majora dupa esecul cu Bayern Munchen.

Chelsea a pierdut cu 3-0 in fata lui Bayern Munchen, in cadrul mansei tur a optimilor de Champions League si are sanse minime la calificare. In Premier League, echipa londoneza are o singura victorie in ultimele 5 meciuri.



Frank Lampard vrea o reconstructie la echipa. Antrenorul e gata sa renunte la nu mai putin de 8 fotbalisti. Desi e unul dintre cei mai scumpi portari din lume, Kepa a pierdut increderea tehnicianului englez si in locul sau a fost preferat Caballero. Willian mai are contract pana in vara, iar clubul nu e dispus sa ii satisfaca cerintele. Jorginho, Barkley, Pedro, Zouma, Emerson si Alonso sunt ceilalti jucatori de care Lampard vrea sa scape.

Chelsea isi doreste sa-l transfere pe Jadon Sancho, fotbalist in schimbul caruia ar trebui sa plateasca o suma importanta de bani. Manchester United si Liverpool sunt si ele printre echipele care au pus ochii pe jucatorul Borussiei Dortmund.

Chelsea e pe locul 4 in Premier League, cu 44 de puncte dupa 27 de meciuri.