Nebunia pe care o incearca Chelsea dupa esecul umilitor cu Bayern! Vrea il ofere la schimb pe Kepa + 30 de milioane de euro pentru cel mai valoros portar din lume

Chelsea incearca o adevarata nebunie pe piata transferurilor.

Chelsea a pierdut aseara, scor 0-3, pe Stamford Bridge in fata celor de la Bayern Munchen in optimile Ligii Campionilor. Potrivit presei din Anglia, londonezii vor sa renunte la cel mai scump portar din istorie, Kepa Arrizabalaga. Trupa lui Lampard vrea sa il ofere la schimb pe acesta plus o suma de 30 de milioane de euro pentru portarul celor de la Atletico Madrid, Jan Oblak, care este cel mai valoros portar din lume la ora actuala. Kepa nu s-a mai regasit intre buturile lui Chelsea in ultimele 4 meciuri, in loc sau fiind preferat Willy Caballero si pare ca nu mai intra in planurile lui Frank Lampard.

Kepa a fost transferat de Chelsea in 2018 de la Athletico Bilbao in schimbul a 80 de milioane de euro, fiind cel mai scump portar transferat vreodata. Oblak se afla la Atletico Madrid din 2014 si a fost desemnat cel mai bun portar patru sezoane la rand, intre 2016 si 2019. 100 de milioane de euro este cota lui Oblak in acest moment, pe transfermarkt.com