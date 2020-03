Chelsea a luat legatura cu un fotbalist dorit de Real si PSG! Vrea sa aduca unul dintre cei mai bine cotati portari din lume! Cine e jucatorul

Englezii vor sa-l inlocuiasca pe Arrizabalaga.

Gianluigi Donnarumma va intra vara aceasta in ultimul an de contract cu AC Milan, iar conducerea clubului italian amana sa discute prelungirea contractului. Portarul are un salariu de 6 milioane de euro pe an, fiind al doilea cel mai bine platit fotbalist al clubului dupa Ibrahimovic.



Salariul lui Donnarumma o impiedica pe conducerea clubului milanez sa ii prelungeasca intelegerea, anunta Gazzetta dello Sport. Astfel, pentru a nu-l pierde gratis pe unul dintre cei mai bine cotati portari, AC Milan ia in considerare un eventual transfer al fotbalistului.

Chelsea a luat deja legatura cu Mino Raiola, agentul jucatorului de 21 de ani. Donnarumma mai e dorit si de Real Madrid si PSG, insa clubul englez pare sa insiste cel mai mult pentru transfer. Londonezii sunt in cautare de portar, fiind gata sa renunte la Kepa Arrizabalaga in vara. Englezii sunt dispusi sa ii ofere lui Donnaruma 8 milioane de euro pe an pentru a-l convinge sa semneze.

