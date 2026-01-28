Raheem Sterling a părăsit clubul Chelsea, miercuri, printr-o decizie luată de comun acord cu conducerea grupării, punând capăt unei perioade de incertitudine privind situaţia sa care a durat mai mult de 18 luni, scrie DPA, preluată de Agerpres.

Raheem Sterling, out de la Chelsea

Aripa dreapta în vârstă de 31 de ani s-a antrenat singur în acest sezon, neluând parte la pregătirea colectivă a lotului echipei.

Conform unor surse, Sterling a renunţat la o mare parte din ceea ce i se cuvenea din contractul de 325.000 de lire sterline (448.000 de dolari) pe săptămână, pe care l-a semnat atunci când s-a alăturat, venind de la Manchester City în 2022, şi din care mai avea încă 18 luni.

Reacția oficială a londonezilor

Un comunicat al clubului transmite: „Raheem Sterling a părăsit astăzi Chelsea Fotbal Club de comun acord, punând capăt celor trei sezoane şi jumătate în care a fost jucătorul nostru, după ce a semnat în vara lui 2022, când a fost transferat de la Manchester City. Îi mulţumim lui Raheem pentru contribuţia pe care a adus-o echipei şi îi urăm mult succes în următoarea etapă a carierei sale”.

Sterling a jucat ultima dată un meci oficial pentru „albaștri” în luna mai din 2024, înainte de a fi informat că nu se mai află în planurile antrenorului principal Enzo Maresca, care fusese atunci numit pe banca tehnică a formaţiei.

Un împrumut pentru un sezon la Arsenal nu a avut rezultatul dorit pentru jucător şi nu s-a putut transforma într-un transfer permanent.

Chiar dacă Maresca a fost recent înlocuit de Liam Rosenoir, soarta lui Sterling fusese deja decisă.

Napoli, Fulham, West Ham United și Newcastle sunt interesate de serviciile internaționalului englez (82 de selecții și 20 de goluri).

