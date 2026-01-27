Elvețianca s-a arătat încântată de faptul că a revenit în Anglia, acolo unde a mai evoluat în cariera sa. Cel mai probabil, decizia sa a fost influențată și de noua relație.



Douglas Luiz se întoarce la Aston Villa!



”Cea mai sexy fotbalistă” s-a cuplat recent cu Montel McKenzie, devenit celebru după ce a participat la un reality-show de impart în Marea Britanie. Acum, a venit rândul fostului iubit al Alishei să prindă un transfer.



Douglas Luiz schimbă echipa după ce a evoluat în prima parte a acestui an la Nottingham Forest, acolo unde a fost împrumutat de Juventus. Mijlocașul brazilian va juca la revelația Aston Villa, tot sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

