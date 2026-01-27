GALERIE FOTO După Alisha Lehmann, se transferă și ”fostul” ei! Semnează în Premier League

După Alisha Lehmann, se transferă și ”fostul” ei! Semnează în Premier League Premier League
Alisha Lehmann a revenit recent în fotbalul britanic, acolo unde a semnat cu Leicester, după ce a evoluat ultima oară la Como.

Elvețianca s-a arătat încântată de faptul că a revenit în Anglia, acolo unde a mai evoluat în cariera sa. Cel mai probabil, decizia sa a fost influențată și de noua relație.

Douglas Luiz se întoarce la Aston Villa!

”Cea mai sexy fotbalistă” s-a cuplat recent cu Montel McKenzie, devenit celebru după ce a participat la un reality-show de impart în Marea Britanie. Acum, a venit rândul fostului iubit al Alishei să prindă un transfer.

Douglas Luiz schimbă echipa după ce a evoluat în prima parte a acestui an la Nottingham Forest, acolo unde a fost împrumutat de Juventus. Mijlocașul brazilian va juca la revelația Aston Villa, tot sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

Reputatul jurnalist Fabrizio Romano anunță că transferul este ca și făcut, iar Douglas Luiz revine la Aston Villa, acolo unde a mai evoluat între 2019 și 2024.

Potrivit Daily Mail, mijlocașul brazilian și Alisha Lehmann s-au despărțit în vara anului trecut, după o relație de mai bine de patru ani, din cauza drumurilor separate din cariera profesională. Alisha a preferat să-și continue cariera în Italia, în timp ce sud-americanul avea nevoie de o schimbare în contextul în care nu a reușit să se impună la Juventus, acolo unde evolua și Alisha.

