Manchester City cedează un jucător la o altă echipă din Premier League pentru a doua parte a sezonului. Pep Guardiola a decis să nu se mai bazeze pe Oscar Bobb (22 de ani), jucător pe care l-a promovat la prima echipă încă de acum doi ani și jumătate.



Oscar Bobb pleacă de la Manchester City și semnează cu Fulham



Norvegianul care evoluează pe postul de extremă dreaptă va juca la Fulham. Manchester City îl cedează definitiv pentru 31 de milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.



Transferul a intrat deja în linie dreaptă, iar Bobb va face vizita medicală, urmând să semneze contractul cu noua sa echipă care, probabil, ar urma să-i ofere un număr mai mare de minute de joc. Manchester City va păstra și un procent dintr-un viitor transfer al lui Bobb, de 20%.



Astfel, ”cetățenii” renunță la unul dintre jucătorii crescuți în propria curte. Bobb a fost transferat de City încă din 2019, de la Valerenga, iar de atunci a trecut pe la mai multe grupe de juniori ale fostei campioane din Premier League.

