NEWS ALERT Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League

Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
Manchester CityPep Guardiola
Din articol

Manchester City cedează un jucător la o altă echipă din Premier League pentru a doua parte a sezonului. Pep Guardiola a decis să nu se mai bazeze pe Oscar Bobb (22 de ani), jucător pe care l-a promovat la prima echipă încă de acum doi ani și jumătate.

Oscar Bobb pleacă de la Manchester City și semnează cu Fulham

Norvegianul care evoluează pe postul de extremă dreaptă va juca la Fulham. Manchester City îl cedează definitiv pentru 31 de milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Transferul a intrat deja în linie dreaptă, iar Bobb va face vizita medicală, urmând să semneze contractul cu noua sa echipă care, probabil, ar urma să-i ofere un număr mai mare de minute de joc. Manchester City va păstra și un procent dintr-un viitor transfer al lui Bobb, de 20%.

Astfel, ”cetățenii” renunță la unul dintre jucătorii crescuți în propria curte. Bobb a fost transferat de City încă din 2019, de la Valerenga, iar de atunci a trecut pe la mai multe grupe de juniori ale fostei campioane din Premier League.

În acest sezon, Bobb a evoluat în 15 partide pentru cei de la Manchester City, în Premier League, EFL Cup și Champions League.

Fulham, parcurs impresionant în Premier League

Noua echipă a lui Bobb are un parcurs impresionant după 23 de runde. A adunat 34 de puncte și este în ”coasta” următoarei clasate Liverpool, cu șanse bune pentru a prinde un loc de cupă europeană la finele acestui sezon.

Dacă transferul se va rezolva în timp util, norvegianul poate debuta pe 1 februarie, când londonezii se vor deplasa pe terenul celor de la Manchester United, de la ora 16:00, LIVE pe VOYO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
ULTIMELE STIRI
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Suma uriașă la care au ajuns cheltuielile pentru transferuri în 2025
Suma uriașă la care au ajuns cheltuielile pentru transferuri în 2025
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Paolo Maldini a numit cele opt echipe care se vor califica direct în optimile Ligii Campionilor
Paolo Maldini a numit cele opt echipe care se vor califica direct în optimile Ligii Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”



Recomandarile redactiei
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”
Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO
Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO
Cutremur la Real Madrid?! Florentino Perez a băgat cinci staruri în ședință și le-a transmis un mesaj ferm
Cutremur la Real Madrid?! Florentino Perez a băgat cinci staruri în ședință și le-a transmis un mesaj ferm
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!