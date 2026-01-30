Maroc, Spania şi Portugalia vor găzdui Cupa Mondială din 2030, urmând ca în Uruguay, Argentina şi Paraguay să se organizeze câte un meci.

Cele trei meciuri de deschidere ale turneului vor avea loc în Uruguay, Argentina şi Paraguay. Acest lucru se datorează faptului că FIFA comemorează 100 de ani de la ediţia inaugurală a Cupei Mondiale.

Cupa Mondială de fotbal 2030, în Maroc, Spania şi Portugalia

Acea competiţie a avut loc în Uruguay şi a fost câştigată de gazde, Argentina fiind finalista învinsă. Între timp, în Paraguay îşi are sediul confederaţia sud-americană de fotbal - Conmebol.

Ediţia din 2030 se va disputa în şase ţări, care vor găzdui această ”Cupă Mondială a Centenarului”, cu 104 meciuri, între 13 iunie şi 21 iulie 2030.

Finala Cupei Mondiale 2030, în Spania

Recent, s-a stabilit unde va avea loc finala: în Spania! Stadionul Bernabeu, al Real Madrid, şi Nou Camp, al Barcelonei, sunt considerate principalele candidate pentru găzduirea meciului, dar nu au fost furnizate alte detalii până acum.

FIFA are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte locul unde se va juca meciul, precum şi federaţiile de fotbal din Portugalia şi Maroc.

Marocul doreşte să organizeze finala la Casablanca, pe Stadionul Grand Stade Hassan II, care urmează să fie finalizat în 2028 şi care va avea o capacitate de 115.000 de locuri.

Maroc a vrut să organizeze ultimul act al World Cup 2030

Anul trecut, preşedintele Federaţiei Regale de Fotbal din Maroc, Faouzi Lekjaa, şi-a exprimat dorinţa de a vedea stadionul găzduind finala împotriva Spaniei.

Cu toate acestea, luni, la un eveniment organizat de Asociaţia Presei Sportive din Madrid, spaniolul Louzan s-a referit şi la scenele violente de la finala Cupei Africii pe Naţiuni (Afcon) de la începutul acestei luni.

Marocul a promovat turneul ca un eveniment test pentru 2030, dar acesta s-a încheiat cu scene haotice în capitala Rabat.

”Marocul trece într-adevăr printr-o transformare în toate sensurile, cu stadioane magnifice. Trebuie să recunoaştem ceea ce s-a făcut bine. Dar în Cupa Africii pe Naţiuni am văzut scene care dăunează imaginii fotbalului mondial”, a spus Louzan.

