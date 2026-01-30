Tehnicianul cipriot a vorbit despre situația din ofensiva roș-albaștrilor la finalul remizei cu Fenerbahce, asigurând fanii că echipa are resurse solide pentru a suplini plecarea vârfului. Deși a evitat să confirme oficial mutarea, antrenorul a ținut să sublinieze că lotul este acoperit, nominalizând direct fotbaliștii care vor prelua responsabilitatea golului.



În ciuda despărțirii de un fotbalist valoros, Charalambous a ținut să transmită un mesaj de încredere vestiarului și suporterilor, punând accent pe calitatea celorlalți atacanți din lot.



"Eu nu știu nimic oficial. Nu am nicio informație despre Alibec. Dacă pleacă, Thiam și Bîrligea sunt mai mult decât suficienți", a spus Elias Charalambous la conferința de presă.



Randament modest pentru un salariu de top



Plecarea lui Denis Alibec vine pe fondul unor cifre care nu au justificat așteptările și nici efortul financiar al clubului. Atacantul de 35 de ani, remunerat cu 25.000 de euro lunar, a reușit un singur gol în cele 14 apariții bifate de la revenirea din 1 iulie 2025. Reușita a venit în Cupa României, contra celor de la Gloria Bistrița, scor 3-1.



Picătura care a umplut paharul a fost prestația din meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut cu 1-4 de FCSB. Alibec a jucat atunci doar 25 de minute, singurele din acest an (2026), iar Gigi Becali a decis să nu mai continue colaborarea scadentă inițial în vară.



Cota de piață a jucătorului a ajuns la 500.000 de euro. Destinația probabilă a atacantului este Farul Constanța.

