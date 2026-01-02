Trimis sub formă de împrumut la Arsenal în stagiunea precedentă, Raheem Sterling nu a mai bifat nicio apariție la Chelsea în momentul în care a revenit la începutul actualei stagiuni.



Nu a fost în lot la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2026, a ratat complet jocurile de pregătire din vară și a fost lăsat deoparte pentru fiecare meci din noul sezon.



Surpriză uriașă! Unde ar putea ajunge Raheem Sterling



Jurnalistul Florian Plettenberg a scris pe rețelele social media faptul că West Ham este interesată de serviciile lui Sterling, dar în același timp și Fulham se află în cursă pentru semnătura fotbalistului.



Sterling mai are contract cu Chelsea până în 2027, iar conducerea londoneză speră să-l cedeze cât mai repede pe britanic, având în vedere salariul uriaș pe care i-l plătește, în fapt, degeaba.



Cifrele lui Sterling



Liverpool, Manchester City, Arsenal și Chelsea sunt cele patru cluburi la care Raheem Sterling a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.

