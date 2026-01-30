Veste groaznică pentru formația din Premier League! Sezon terminat al starului

"Credem că probabil va avea nevoie de o operaţie, dar acest lucru încă nu este pe deplin confirmat. Da, probabil că asta îl va împiedica să joace pentru restul sezonului", a indicat tehnicianul lui Everton.

Grealish a suferit o fractură de stres la un picior în timpul unui meci de campionat împotriva lui Aston Villa pe 18 ianuarie. El nu a mai jucat de atunci.

Extrema stânga în vârstă de 30 de ani s-a relansat în acest sezon la Everton, după ce în stagiunea trecută a evoluat puţin la Manchester City.

Cu gruparea din Liverpool, internaţionalul englez (39 de selecţii, ultima în 2024) spera să poată ieşi în evidenţă înainte de Cupa Mondială din 2026; un orizont care se îndepărtează şi mai mult odată cu această accidentare.

"Este cu adevărat dezamăgitor pentru jucător, pentru club şi pentru noi toţi de aici. Este atât de important, are o personalitate puternică, multă experienţă pentru noi. Ne va lipsi. A făcut multe lucruri foarte bune pentru noi", a subliniat Moyes.

Everton este pe locul 10 în Premier League înaintea etapei a 24-a, în care va juca sâmbătă pe terenul lui Brighton, scrie Agerpres.

