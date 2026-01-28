Starul lui Pep Guardiola, dat dispărut! Decizia venită de nicăieri

Cel mai tare campionat al lumii este plin de vedete din fotbal, dar și de jucători legendari. Mulți dintre acești fotbaliști nu sunt uitați de către fanii Premier League, însă mai pot apărea și excepții.



Raheem Sterling, uitat de Chelsea! Englezul vrea să plece



Raheem Sterling este un fotbalist care a intrat într-un con de umbră în ultimii doi ani, mai ales în urma împrumutului nereușit de la Arsenal, din sezonul trecut.

Aripa dreapta nu a jucat niciun meci pentru albaștri în această stagiune și își dorește să plece de la Chelsea, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Fotbalistul pe care Chelsea i-a plătit lui Manchester City aproximativ 56 de milioane de euro în iulie 2022 și-ar dori să găsească o soluție în această iarnă pentru a se reîntoarce pe gazon. VEZI AICI la ce formație din Premier League ar putea ajunge Sterling.