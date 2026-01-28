Douglas Luiz (27 de ani) a revenit la Aston Villa după ce a fost împrumutat la Nottingham Forest în prima parte a acestui sezon, de la Juventus. Împrumutul său la gruprea de pe City Ground s-a încheiat înainte de termen, iar mijlocașul brazilian a revenit la echipa pentru care a evoluat timp de cinci ani.



Aston Villa a anunțat oficial că a ajuns la o înțelegere cu Juventus pentru transferul lui Douglas Luiz sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.



Douglas Luiz a semnat cu Aston Villa



De asemenea, gruparea de pe ”Villa Park” va avea și opțiunea unui transfer definitiv, în cazul în care sud-americanul va confirma din nou sub comanda lui Unai Emery.



”Bine ai revenit acasă, Dougie! Aston Villa este încântată să anunțe că Douglas Luiz a revenit al club sub formă de împrumut de la Juventus”, a fost anunțul englezilor.



În prima parte a acestui sezon, brazilianul nu a primit foarte multe minute la Nottingham Forest. A evoluat în 14 partide, reușind să bifeze o singură pasă decisivă.



Aston Villa este surpriza acestui sezon din Premier League. Cu un parcurs impresionant, fosta câștigătoare de Cupa Campionilor Europeni este pe locul trei, la doar patru puncte distanță de liderul Arsenal și la egalitate cu Manchester City, în condițiile în care a cheltuit cei mai puțini bani pentru transferuri în vară: aproximativ 30 de milioane de euro!

