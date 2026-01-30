Al-Hilal Omdurman a crescut spectaculos, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf! Mai ales când ne uităm la obstacolele cu care se confruntă cea mai iubită echipă din Sudan.

Din cauza războiului, Al-Hilal Omdurman n-a mai jucat pe teren propriu de trei ani! Anul trecut, a evoluat în prima ligă din Mauritania, iar acum s-a înscris în prima ligă din Rwanda. Aici, la Kigali, și-a disputat și partidele de pe teren propriu, în Champions League.

În fine, periodic, „Reghe“ a rămas fără câte 10-12 jucători. Pentru că Al-Hilal Omdurman dă cei mai mulți fotbaliști pentru naționala Sudanului. Care a fost implicată în două competiții pe finalul anului trecut: FIFA Arab Cup și Cupa Africii pe Națiuni.

Reghecampf, avertizat din cauza valului de entuziasm

În acest context, faptul că Laurențiu Reghecampf a dus Al-Hilal Omdurman pe primul loc în campionatul din Rwanda și a calificat echipa în grupa de Champions League e cu adevărat remarcabil.

În plus, la ora actuală, Al-Hilal Omdurman are o serie de zece meciuri fără înfrângere: opt victorii, două egaluri. Săptămâna trecută, formația sudaneză a smuls un punct uriaș, la Pretoria, cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud): 2-2. Acum, urmează partida de pe teren propriu, găzduită de Kigali (Rwanda), cu aceeași echipă, poreclită „Brazilia Africii“.

Înainte de Al-Hilal Omdurman – Mamelodi Sundowns (vineri, ora 21:00), „Reghe“ a primit un avertisment serios din partea jurnalistului sudanez, Abdulaziz Al-Mazar. În cadrul editorialului său, acesta a subliniat că fix valul de entuziasm, declanșat după ultimele rezultate, se poate întoarce, precum un bumerang, împotriva arabilor.

„Pentru Al-Hilal Omdurman, adevăratul pericol a prins contur, imediat după fluierul final al meciului cu Mamelodi! Oricine a văzut meciurile sud-africanilor din deplasare a realizat deja că vorbim despre o echipă foarte puternică. Mamelodi revine acum în fața celor de la Al-Hilal Omdurman, precum un animal rănit! Mamelodi va fi dornică de revanșă. Și, nu o dată, am văzut acest scenariu în cazul lui Al-Hilal: jucătorii cedează sub presiune! Și presiunea nu e gestionată de ce strigă fanii din tribune, ci de cum își pregătește antrenorul echipa. De asta, acum e momentul lui Reghecampf. Dovedește-ne că ai priceperea necesară pentru a pregăti echipa pentru al doilea meci cu Mamelodi! Și dovedește-ne că rezultatul de la primul meci n-a fost unul norocos! Asta așteptăm de la tine“, a scris jurnalistul sudanez.

În grupa C din Champions League, Mamelodi Sundowns și Al-Hilal Omdurman sunt neînvinse și favorite la calificarea, în sferturi. Primele două clasate din fiecare serie vor avansa în prima fază eliminatorie.

După partida de vineri, Al-Hilal Omdurman va mai juca, pe rând, cu MC Alger în deplasare (6/8 februarie) și cu Saint-Éloi Lupopo la Kigali (13/15 februarie).

