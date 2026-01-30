Novak Djokovic (38 de ani 4 ATP), l-a învins pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), scor scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, în semifinalele Openului Australian, ediția 2026.

Imediat după meci, Djokovic a mulțumit publicului pentru „una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună atmosferă” de care s-a bucurat vreodată în Australia.

Novak Djokovic: „Una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună atmosferă pe care am avut-o în Australia.”

Cel mai titrat jucător din istoria turneului de mare șlem de la antipozi și-a amintit de cel mai lung meci din istoria competiției, pe care l-a câștigat în finala din 2012, în detrimentul rivalului istoric, Rafael Nadal.

„Se simte suprearealist să fiu în finală. Îmi aduc aminte de meciul cu Rafa din 2012,” au fost primele cuvinte spuse de Novak Djokovic, după ce s-a calificat în a unsprezecea finală a carierei, la Melbourne.

„Nu pot să vă mulțumesc suficient pentru sprijin. Ați fost incredibili în seara asta, sincer, incredibili! Îmi place relația noastră pasională. În fiecare an, e ceva diferit.



În această seară, a fost una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună seară, ca atmosferă pe care am avut-o vreodată în Australia. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria Openului Australian.

Djokovic, glumă făcută despre Sinner



„M-a învins în ultimele cinci meciuri. Îmi avea numărul de telefon, așa că a trebuit să mi-l schimb în această seară,” a fost una dintre glumele făcute de „Nole,” care a mărturisit că i-a mulțumit lui Sinner, la fileu, „că l-a lăsat” să câștige un meci.

