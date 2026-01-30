VIDEO Djokovic, în lacrimi după ce s-a calificat în finala Australian Open. Gluma făcută despre Sinner și ce a spus despre Alcaraz

Djokovic, în lacrimi după ce s-a calificat în finala Australian Open. Gluma făcută despre Sinner și ce a spus despre Alcaraz Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic i-a transmis un mesaj lui Carlos Alcaraz, după ce l-a învins pe Jannik Sinner - pentru prima dată în ultimele șase meciuri directe -, în semifinalele Openului Australian.

Novak DjokovicJannik SinnerAustralian Open 2026Tenis ATPCarlos Alcaraz
Novak Djokovic (38 de ani 4 ATP), l-a învins pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), scor scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, în semifinalele Openului Australian, ediția 2026.

Imediat după meci, Djokovic a mulțumit publicului pentru „una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună atmosferă” de care s-a bucurat vreodată în Australia.

Novak Djokovic: „Una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună atmosferă pe care am avut-o în Australia.”

Cel mai titrat jucător din istoria turneului de mare șlem de la antipozi și-a amintit de cel mai lung meci din istoria competiției, pe care l-a câștigat în finala din 2012, în detrimentul rivalului istoric, Rafael Nadal.

„Se simte suprearealist să fiu în finală. Îmi aduc aminte de meciul cu Rafa din 2012,” au fost primele cuvinte spuse de Novak Djokovic, după ce s-a calificat în a unsprezecea finală a carierei, la Melbourne.

„Nu pot să vă mulțumesc suficient pentru sprijin. Ați fost incredibili în seara asta, sincer, incredibili! Îmi place relația noastră pasională. În fiecare an, e ceva diferit.

În această seară, a fost una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună seară, ca atmosferă pe care am avut-o vreodată în Australia. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria Openului Australian. 

Djokovic, glumă făcută despre Sinner

„M-a învins în ultimele cinci meciuri. Îmi avea numărul de telefon, așa că a trebuit să mi-l schimb în această seară,” a fost una dintre glumele făcute de „Nole,” care a mărturisit că i-a mulțumit lui Sinner, la fileu, „că l-a lăsat” să câștige un meci. 

Djokovic a glumit, spunând că ar vrea 10% din vânzările biletelor din ziua semifinalelor

„Am spus că va fi dificil, dar nu imposibil. Am spus că Alcaraz și Sinner joacă la un alt nivel, dar am reușit să găsesc o cale spre victorie.

Am urmărit meciul dintre Alcaraz și Sinner, abia am așteptat să ies pe teren. Ce partidă incredibilă, am încercat să ne ridicăm la nivelul lor.

Cred că ați primit multă valoare pentru prețul plătit pe aceste bilete astăzi. Vreau 10% din biletele vândute, Craig, 10%, fără negocieri,” a glumit, din nou, Djokovic, referindu-se la directorul turneului, Craig Tiley. 

Mesajul transmis de Djokovic lui Alcaraz, înaintea finalei Australian Open 2026

„L-am văzut pe Carlos după meci. Mi-a spus că îi pare rău că mi-a întârziat meciul. I-am răspuns că sunt un om bătrân, trebuie să merg devreme la somn, dar abia aștept să ne vedem, în câteva zile.

Deja se simte ca și cum am câștigat trofeul. Sper că voi avea suficientă energie pentru a lupta de la egal la egal cu el. Asta e dorința mea, iar apoi, îl lăsăm pe Dumnezeul tenisului să decidă câștigătorul,” a completat Novak Djokovic, într-un interviu acordat lui Jim Courier. 

Finala Australian Open 2026, istorică, indiferent de rezultat

Duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, Novak Djokovic va avea șansa de a deveni prima persoană din istoria omenirii care ajunge la 25 de titluri de mare șlem, în probele individuale ale tenisului profesionist.

Dincolo de fileu va fi Carlos Alcaraz, care speră să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem, pentru care este necesară câștigarea a minimum un titlu de campion la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York.

