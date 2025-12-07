Brighton - West Ham United, meci contând pentru etapa a 15-a din Premier League, va fi transmis în exclusivitate de către VOYO, astăzi, de la ora 16:00.

LIVE VIDEO: Brighton - West Ham United, exclusiv pe VOYO de la 16:00

Confruntarea va fi redată, de asemenea, în format LIVE VIDEO de către site-ul Sport.ro, unde puteți vedea cele mai importante faze ale jocului.

Cel mai puternic campionat din lume continuă cu un duel interesant duminică. Brighton se află pe locul 10 cu 22 de puncte, în timp ce West Ham ocupă poziția a 18-a retrogradabilă cu 12 puncte.

Brighton are un bilanț favorabil în ultimele 10 confruntări directe cu West Ham: 4 victorii, 5 remize și doar o înfrângere.

Ultima oară când cele două formații s-au întâlnit, „pescărușii” au avut câștig de cauză împotriva „ciocănarilor” în campionatul Angliei, scor 3-2 pe teren propriu.

Echipele probabile în Brighton - West Ham United: