Aston Villa a avut un început de coșmar în Premier League. Echipa pregătită de Unai Emery a înregistrat doar două remize în primele patru etape, fără să înscrie.

Cristian Pulhac a analizat situația de la Aston Villa

Astăzi Aston Villa este echipa momentului în campionatul Angliei. A învins-o pe lidera Arsenal, scor 2-1, și a ajuns cu 30 de puncte pe locul al treilea. „Tunarii” sunt lideri cu un avans de doar trei „lungimi” față de Villa.

Cristian Pulhac, fost fundaș stânga la Dinamo, a analizat, în exclusivitate pentru Sport.ro, evoluția grupării engleze pe plan intern.

Pulhac a subliniat că pentru o astfel de răsturnare de situație este necesară o bună conexiune între antrenor și vestiar.

Pulhac: „Contează să nu dea vina pe antrenor”

„În momentele astea, cu un început prost de sezon, îți dă încrederea, chiar dacă nu ai avut rezultate foarte bune, ceea ce făceai la antrenamente.

Plus colectivul pe care îl aveai la dispoziție, contează foarte mult vestiarul și dacă vestiarul e mulțumit cu antrenorul. Contează să nu dea vina pe antrenor.

Cred că încrederea staffului și a managerului (n.r.- conducătorului de club) a transmis să se meargă în continuare pe mâna lui Unai Emery. Și uite că a mers bine.

În momentul în care se face ruptura în vestiar cu antrenorul, atunci majoritatea managerilor fac o schimbare. Aici au mers în continuare și le-a ieșit”, a explicat Cristian Pulhac, invitat la emisiunea „Play On Sport” de pe VOYO.

Unai Emery o antrenează pe Aston Villa din 01.11.2022, înregistrând de atunci 89 de victorii, 29 de remize și 43 de înfrângeri.

