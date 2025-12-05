Mainoo este curtat insistent de Napoli

Prioritatea lui Napoli, în perioada de mercato din această iarnă, este transferul lui Kobbie Mainoo, fotbalistul scos din proiectul lui Ruben Amorim la Manchester United. Mijlocașul central a ajuns de la vedeta echipei și jucător selecționat pentru Euro 2024, la a fi folosit doar în zece partide în acest sezon. Patronul Aurelio De Laurentiis este dispus să plătească 50 de milioane de euro, suma care a fost cerută de United și care a fost refuzată de Newcastle, în vara trecută.



Premier League a devenit un teren de vânătoare pentru trupa din Campania, care i-a adus din Anglia, în ultimii ani, pe Rasmus Hojlund (Manchester United / împrumutat cu opțiune de cumpărare), Kevin De Bruyne (Manchester City), Scott McTominay (Manchester United), Billy Gilmour (Brighton&Hove Albion), Philip Billing (Bournemouth / împrumutat), Leander Dendoncker (Aston Villa / împrumutat), Hamed Traore (Bournemouth / împrumutat), Frank Anguissa (Fulham), Leo Ostigard (Brighton&Hove Albion) și Tanguy Ndombele (Tottenham / împrumutat).



Părinții lui Mainoo sunt originari din Ghana

Kobbie Boateng Mainoo (20 de ani) este născut la Stockport, Greater Manchester, din părinți originari din Ghana, și s-a format la juniorii cluburilor Cheadle & Gatley, Failsworth Dynamos și Manchester United. La nivel de seniori a evoluat doar pentru Manchester United (2022-2025 / 82 meciuri, 7 goluri). Are 10 selecții pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a jucat finala Euro 2020.



În palmares mai are FA Cup (2023-2024), FA Youth Cup (2021-2022), o finală de Europa League (2024-2025), Premier League Goal of the Month (februarie 2024) și Jimmy Murphy Young Player of the Year (2022-2023). Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 45 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

