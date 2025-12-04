Fostul portar Shaka Hislop (56 de ani), care a evoluat în Premier League, anunţă că suferă de o formă agresivă de cancer de prostată şi a îndemnat bărbaţii cu origini în Caraibe să se testeze pentru această boală, relatează BBC.

Shaka Hislop înfruntă cea mai cumplită boală

Joi, fostul jucător de la Newcastle şi West Ham a distribuit un videoclip pe Instagram, în care a explicat că tocmai a terminat aproape două luni de radioterapie.

„În urmă cu aproximativ 18 luni, m-am dus la controlul medical anual şi am insistat să mi se facă un test PSA (n.r.- test de sânge care verifică starea prostatei), aşa cum fac întotdeauna. De data aceasta, însă, PSA-ul meu era ridicat”, a spus Hislop.

„Un RMN şi o biopsie au stabilit rapid că aveam un cancer de prostată destul de agresiv. Acum un an, aproape în aceeaşi zi, mai exact la 6 decembrie, am suferit o prostatectomie radicală. Şi am crezut că asta a fost tot. Dar apoi, şase luni mai târziu, PSA-ul meu era din nou în creştere şi o altă scanare a arătat că acest cancer de prostată se răspândise la osul pelvian. Am început tratamentul medicamentos la scurt timp după aceea şi chiar în această dimineaţă am terminat şapte săptămâni şi jumătate de radioterapie. Drumul continuă!”, a adăugat Hislop.

Unul din patru bărbați din Africa suferă de cancer de prostată

Hislop a distribuit imagini în care apare sunând un clopot la Massachusetts General Hospital din Statele Unite, pentru a marca finalizarea tratamentului.

Institutul de Cercetare a Cancerului afirmă că unul din patru bărbaţi de origine africană sau caraibiană este afectat de cancerul de prostată, comparativ cu unul din opt bărbaţi de origine europeană.

„Permiteţi-mi să mă adresez comunităţii mele, oamenilor mei. Vă rog, mergeţi să vă faceţi testele. Aflaţi-vă nivelul PSA, urmăriţi-i evoluţia”, a spus Hislop, care s-a născut la Londra, dar a jucat pentru Trinidad şi Tobago la Cupa Mondială din 2006.

„Cancerul de prostată poate fi vindecat dacă este depistat la timp. Există tratamente pentru această boală. Testele salvează vieţi. Au salvat-o pe a mea”, a semnalat Hislop.

News.ro

