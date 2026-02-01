Costin Stucan se află din nou în platou, alături de invitați speciali pentru analize, reacții la cald și pronosticuri.



Ziua începe la 15:00, cu prima ediție „Play on Sport”, în care Costin Stucan îi are alături pe Florin Gardoș, Cristi Pulhac și Cătălin Oprișan.



Urmează, de la 18:00 la 18:30, o nouă intervenție în direct, cu Florin Gardoș, Cristi Pulhac și Robert Niță, înainte de derby-ul serii.



Seara se încheie cu ediția de la 20:30, când în platou se află Robert Niță, Florin Gardoș și Ion Alexandru, pentru concluzii și analize după meciuri.



„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League



Duminică este program plin în Premier League, cu partide precum Aston Villa - Brentford, Manchester United - Fulham, Nottingham Forest - Crystal Palace și marele duel Tottenham - Manchester City, de la ora 18:30. În paralel, Ligue 1 aduce confruntări atractive, cap de afiș fiind Strasbourg - PSG, de la 21:45.

