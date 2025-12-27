Emisiunea Play On Sport revine azi pe VOYO, cu analiză, imagini, comentarii de la partidele din etapa a 18-a din Premier League.

Trei ediții le veți putea urmări azi, în direct, pe VOYO, cu invitați de marcă care vor vorbi despre tot ce s-a întâmplat ieri, în Manchester United - Newcastle 1-0, dar vor prefața și vor 'diseca' tot ce se întâmplă în partidele de azi. Un meci cu o încărcătură specială va fi Liverpool - Wolves, de la 17:00, partidă în care se întâlnesc fostele formații ale regretatului Diogo Jota.

Play On Sport - program 27 decembrie 2025, LIVE pe VOYO

13:30: Costin Ștucan îi are invtiați pe Ciprian Marica, Robert Niță și Andru Nenciu

16:30: Costin Ștucan îi are invitați pe Ciprian Marica, Robert Niță și Andru Nenciu

21:30: Costin Ștucan îi are invitați pe Ciprian Marica, Robert Niță și Daniel Anghel

Premier League, etapa a 18-a



Vineri, 26 decembrie, 22:00: Manchester United vs Newcastle 1-0

Sâmbătă, 27 decembrie, 14:30: Nottingham Forest vs Manchester City

Sâmbătă, 27 decembrie, 17:00: Arsenal vs Brighton

Sâmbătă, 27 decembrie, 17:00: Brentford vs Bournemouth

Sâmbătă, 27 decembrie, 17:00: Burnley vs Everton

Sâmbătă, 27 decembrie, 17:00: Liverpool vs Wolves

Sâmbătă, 27 decembrie, 17:00: West Ham vs Fulham

Sâmbătă, 27 decembrie, 19:30: Chelsea vs Aston Villa

Duminică, 28 decembrie, 16:00: Sunderland vs Leeds

Duminică, 28 decembrie, 18:30: Crystal Palace vs Tottenham

VIDEO EXCLUSIV Manchester United - Newcastle 1-0

