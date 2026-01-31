Într-o nouă ediție a emisiunii Play On Sport, difuzată sâmbătă, 31 ianuarie 2026, pe VOYO, Cristi Pintea i-a avut alături pe Robert Niță, Cristi Pulhac și jurnalistul Andru Nenciu, iar una dintre temele de discuție a vizat situația „tricolorilor” pe piața transferurilor. Discuția a plecat de la întrebarea dacă există vreun jucător român capabil să facă pasul chiar acum spre Premier League.



Cristi Pulhac a explicat că nivelul din Anglia este intangibil pentru majoritatea jucătorilor noștri în acest moment, dând exemplul unei echipe de mijlocul clasamentului care a produs surpriza etapa precedentă.



„Nu. Eu nu văd pe nimeni din păcate. Bournemouth, îi aleg pe ei datorită victoriei de etapa trecută, deci e clar că au jucători, chiar și o echipă care e de mijlocul clasamentului a reușit să bată o echipă ca Liverpool”, a spus Pulhac la Play On Sport.



Diferența uriașă de valoare



Robert Niță a completat analiza, subliniind carențele financiare și de infrastructură sportivă care ne țin departe de elita fotbalului britanic. Chiar dacă jucători precum Dennis Man sunt cotați bine, la 13 milioane de euro, nivelul din subsolul clasamentului din Premier League este mult peste ce poate oferi fotbalul românesc, crede fostul atacant.



„Nu, din păcate, suferim. Tu vezi vreo echipă de pe ultimele cinci locuri din Anglia să transfere un jucător cu două milioane de lire sterline? Eu nu prea văd. Noi nu avem nici de două milioane prea mulți. În primul rând ai nevoie de un campionat puternic, ca să ai baza de selecție mare. După aia ai nevoie ca cei mai buni jucători din campionat să plece în străinătate și să se impună și venind la echipa națională, să ajute echipa națională să fie mai sus și atunci, da, expunerea e mai mare”, a explicat Niță.



Fostul atacant a atins și subiectul Dennis Man, unul dintre cei mai în formă „tricolori”, care a ajuns la 27 de ani. Deși numele său este vehiculat des, pasul spre Anglia rămâne un pas greu de realizat.



„Uite, ne gândim la Man. E pe buzele tuturor, Champions League, PSV, a fost în Italia, poate fi în Premier League? Deci nu avem un jucător român care să joace în Premier League, în afară de Drăgușin”, a mai spus Robert Niță.



Emisiunea Play On Sport poate fi urmărită în fiecare weekend pe VOYO, o nouă ediție fiind programată chiar în această seară, de la ora 21:00.

