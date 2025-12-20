Fostul fundaș de la FCSB a dezvăluit că în „noaptea dintre ani” s-a culcat la ora 23:00, dar a fost trezit de artificiile de la ora miezul nopții.

Florin Gardoș a recunoscut că nu i-a fost ușor să se obișnuiască cu programul din Premier League, cu meciuri și antrenament de Crăciun și Revelion în primul său an de la Southampton.

Unul dintre subiectele abordate în studio-ul Play on Sport a fost programul încărcat pe care îl au fotbaliștii din Anglia în perioada sărbătorilor din decembrie-ianuarie.

„A fost foarte ciudat în primul an, eu eram obișnuit să merg la Satu Mare, așa cum fac și acum, eu astăzi acolo plec (n.r. de Crăciun).

Am ajuns acolo, știam programul, pe 24 am avut masă cu echipa, antrenament normal, pe 25 la fel, dar o masă mai festivă.

Meci pe 26 sau 27 (n.r. decembire), meci pe 29, meci pe 1 (n.r. ianuarie). A fost o perioadă în care am jucat și eu, pentru că era aglomerat programul.

Plus că înainte de Crăciun am avut meci la Crystal Palace, bifasem și eu 90 de minute. Pe urmă, am avut meci de 'Boxing Day', cred că a fost Arsenal dacă nu mă înșel, am intrat și eu pe final, iar apoi am avut Arsenal acasă, pe 1 ianuarie și am jucat titular.

M-a întrebat nevasta dacă mergem pe undeva și am zis că nu are sens, nu pot să beau și nu pot să stau până târziu, ne-am pus pe 23:00 să dormim (n.r. în ziua de Revelion) și pe la 00:00 ne-au trezit artificiile.”, a spus Florin Gardoș în exclusivitate la Play on Sport.

Florin Gardoș a jucat pentru Southampton în perioada august 2014 - februarie 2018 și a adunat 18 meciuri în tricoul formației din Anglia.

Olimpia Satu Mare, Someșul Satu Mare, Concordia, FCSB, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni sunt echipele pentru care a evoluat fundașul central român.

