Plan incredibil in Premier League! Englezii vor vinde bilete si vor permite accesul in tribune doar fanilor care au “pasaport imunitar"

Sefii Premier League incearca sa introduca o masura inovatoare in urmatoarea luna pentru a debloca competitia.

Compania britanica VST Enterprises (VSTE) a realizat o aplicatie care va fi folosita in Marea Britanie pentru a arata daca o persoana a fost infectata cu coronavirus, s-a vindecat si are anticorpii necesari pentru putea parasi casa in siguranta si pentru a reveni la o viata aproape normala in societate. La indemnul lui Matt Hancock, secretarul Ministerului Sanatatii din Marea Britanie, compania a realizat un „pasaport imunitar”, impreuna cu alte doua companii ale caror rezultate in privinta depistarii coronavirusului prin testarea sangelui prelevat din deget sunt aprobate de agentia guvernamentala Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Oficialii britanici cred ca mai multe zeci de milioane de cetateni au contractat deja coronavirusul, dar au avut reactii usoare sau au fost asimptomatici, asa ca ei pot iesi din izolare si carantina fara niciun pericol, inclusiv sa participe la evenimente sportive.

Acest act electronic ar urma sa fie introdus si in procedura de cumparare de bilete si accesul pe stadioane la meciurile de fotbal, dupa ce Richard Master, directorul executiv al Premier League a luat deja legatura cu reprezentantii companiei. Aplicatia, numita oficial „V-COVID digital health passport” si testele necesare ar urma sa fie puse la dispozitia guvernului britanic in aproximativ 14 zile, urmand ca pana la inceputul lunii mai sa se poata realiza peste 100.000 de analize de sange pe zi pentru depistarea coronavirusului. „Discutam deja cu Guvernul si cu Ministerul Sanatatii, care sunt disperate sa gaseasca un mecanism si noi tocmai l-am oferit. Poate fi folosit in toate domeniile societatii, inclusiv in sport. Nu este o solutie miraculoasa si stadioanele nu se vor umple instantatenu. Va fi un proces gradual si spectatorii se vor intoarce in tribuna treptat, pe masura ce vor avea dovezi ca au invins Covid-19. Important este ca avem un plan care poate reactiva calendarul sportiv din Marea Britanie si evenimentele importante”, a declarat Mike Farnan, fost director al lui Manchester United, cel care a facut legatura intre compania VSTE si oficialii Premier League si Formula 1.