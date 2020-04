Are peste 100 de meciuri in Liga 1, iar acum e analist financiar si nu e afectat de pandemia de coronavirus! Dezvaluirile fotbalistului care s-a retras la 31 de ani pentru a intra in afaceri

Un fost jucator de la FCSB a vorbit despre situatia pandemiei din Romania.

Fostul jucator de la FCSB, Emil Ducu Ninu, si-a incheiat prematur cariera de fotbalist pentru a intra in afaceri. Chiar daca a jucat pentru multe echipe de traditie din Liga 1, acesta a ales sa intre in domeniul afacerilor, iar in acest moment este analist financiar si nu se simte afectat din cauza pandemiei de coronavirus.

"Nu este Apocalipsa, sunt anumite domenii care sunt afectate, pana si Bursa este afectata, dar sunt domenii in care pot sa fac investitii sa pot sa imi generez venit in plus", a spus Ducu Ninu, la Telekomsport.

Fostul fotbalist a transmis un mesaj pentru jucatorii aflati in activitate

"Sa investeasca in ei. Serios, sa investeasca in ei, sunt o gramada de cursuri gratuite. Chiar si noi, in momentul de fata, ne-am mutat pe online. Sunt acasa, se vad tablourile din spate, iar lucrul acesta nu ne impedica sa ne facem job-ul. Decat sa investesti in tine pana sa investesti in ceva care iti produce bani", a mai spus fostul fotbalist.

Ninu a vorbit si despre viitorul fotbalului dupa ce va trece aceasta pandemie

"Este sumbru! De ce? Pentru ca in momentul asta economia noastra doarme si Guvernul incearc sa resusciteze, dar e cam greu. Pentru ca si oamenii se cam complac in situatia respectiva, sunt multi care se complac in situatia de somaj tehnic. Uite, sunt colegi de afara care nu au fost afectati de somaj tehnic. Cumva eu sunt de acord si cu ceea ce fac si cluburile, intr-un fel, pentru ca pe mine ma intereseaza sa-i protejez si pe ei.

Gandeste-te ca acum esti in situatia in care ori inchizi de tot, este in faliment, ori reduci cheltuielile ca sa poti sa supravietuiesti. Eu sunt constient ca toata lumea o sa imi sara in cap, jucatorii vor spune ca de ce sa le taie din salariu si dupa aia o sa dea exemple ca Ronaldinho sau Ronaldo. Nu e vorba de oameni, e vorba de ce am facut eu pana atunci cu salariul pe care l-am avut ca sa pot acum sa stau linistit si sa nu fiu afectatde acest somaj tehnic.

Ceea ce nu prea au facut pentru ca exista confortul ala in spatele salariului. Sunt linistit, castig bine azi, vad eu ce fac luna viitoare", a mai spus Ducu Ninu.