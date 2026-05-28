Mihai Stoica a dezvăluit că primul jucător care o va părăsi oficial pe FCSB este Baba Alhassan, care nu va mai semna prelungirea contractului. Fotbalistul din Ghana nu se va mai afla în lotul echipei nici măcar la meciul de baraj cu Dinamo.

Oficialul lui FCSB a mai anunțat o decizie importantă. Deși Gigi Becali anunța în urmă cu câteva luni faptul că Mihai Popescu va pleca în această vară de la echipă, se pare că a avut loc o răsturnare de situație. Fundașul central revenit în timp record după o accidentare foarte gravă va semna azi prelungirea contractului cu FCSB pentru încă două sezoane.

De altfel, conducătorul de la FCSB a subliniat că cel mai probabil șl Siyabonga Ngezana va semna o prelungire a contractului.

”Mâine, Mihai Popescu va semna o prelungire pe doi ani. Eu sunt foarte mulțumit, pentru că ne-a impresionat pe toți cu revenirea asta extrem de rapidă. Noi credeam că anul ăsta nu va mai juca, iar el este acum titular. Uite că ne-a surprins pe toți.

În rest, se discută. Probabil că va continua și Ngezana. Probabil. Deocamdată, nu se gândește nimeni la astea. La Mihai Popescu, jucând și fiind titular, era important să știm că va rămâne aici și că nu se gândește, ca orice jucător aflat la ultimul meci, la ce va urma. El are un motiv de stres în minus. Este semnat pe un contract bun pentru încă doi ani”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.