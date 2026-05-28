NEWS ALERT Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se va duela vineri seară cu Dinamo pentru calificarea în preliminariile Conference League, o tentativă de a spăla rușinea unui sezon în care roș-albaștrii nu au reușit nici măcar să se califice în play-off.

TAGS:
FCSBMihai PopescuMihai StoicaMM StoicaContract
Din articol

Fosta campioană a României se gândește deja la următorul sezon și a început să facă deja primele mutări importante. 

Primul jucător care semnează cu FCSB

  • Fcsb universitatea craiova superliga superbet 5102025 mihai popescu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mihai Stoica a dezvăluit că primul jucător care o va părăsi oficial pe FCSB este Baba Alhassan, care nu va mai semna prelungirea contractului. Fotbalistul din Ghana nu se va mai afla în lotul echipei nici măcar la meciul de baraj cu Dinamo. 

Oficialul lui FCSB a mai anunțat o decizie importantă. Deși Gigi Becali anunța în urmă cu câteva luni faptul că Mihai Popescu va pleca în această vară de la echipă, se pare că a avut loc o răsturnare de situație. Fundașul central revenit în timp record după o accidentare foarte gravă va semna azi prelungirea contractului cu FCSB pentru încă două sezoane. 

De altfel, conducătorul de la FCSB a subliniat că cel mai probabil șl Siyabonga Ngezana va semna o prelungire a contractului.

Mâine, Mihai Popescu va semna o prelungire pe doi ani. Eu sunt foarte mulțumit, pentru că ne-a impresionat pe toți cu revenirea asta extrem de rapidă. Noi credeam că anul ăsta nu va mai juca, iar el este acum titular. Uite că ne-a surprins pe toți.

În rest, se discută. Probabil că va continua și Ngezana. Probabil. Deocamdată, nu se gândește nimeni la astea. La Mihai Popescu, jucând și fiind titular, era important să știm că va rămâne aici și că nu se gândește, ca orice jucător aflat la ultimul meci, la ce va urma. El are un motiv de stres în minus. Este semnat pe un contract bun pentru încă doi ani”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu face primul transfer al verii: i-a spus ”DA” lui Inter Milano!
Cristi Chivu face primul transfer al verii: i-a spus ”DA” lui Inter Milano!
Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului
Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului
E gata! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de Barcelona: Cristi Chivu a primit vestea
E gata! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de Barcelona: Cristi Chivu a primit vestea
Nota primită de Andrei Rațiu după ce a pierdut finala Conference League alături de Rayo Vallecano
Nota primită de Andrei Rațiu după ce a pierdut finala Conference League alături de Rayo Vallecano
Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0! Visul lui Andrei Rațiu a fost spulberat la Leipzig
Crystal Palace - Rayo Vallecano 1-0! Visul lui Andrei Rațiu a fost spulberat la Leipzig
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Portar de 1,97 metri transferat azi de Dinamo! ”Experiență în cupele europene”

Portar de 1,97 metri transferat azi de Dinamo! ”Experiență în cupele europene”

Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului

Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu face primul transfer al verii: i-a spus ”DA” lui Inter Milano!
Cristi Chivu face primul transfer al verii: i-a spus ”DA” lui Inter Milano!
Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului
Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului
E gata! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de Barcelona: Cristi Chivu a primit vestea
E gata! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de Barcelona: Cristi Chivu a primit vestea
Prima plecare de la FCSB în vară: ”E istorie!”
Prima plecare de la FCSB în vară: ”E istorie!”
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!