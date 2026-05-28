FCSB, la un pas să realizeze primul transfer al verii: "Cel mai bun număr 6 din campionat!"

FCSB, la un pas să realizeze primul transfer al verii: &quot;Cel mai bun număr 6 din campionat!&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este pe cale să realizeze primul transfer al verii, după primul sezon din istorie în care a ratat play-off-ul.

TAGS:
stefan pirgicFCSBFK Zeleznicar PancevoSerbiaZvonko Milojkovic
Din articol

Recent, Mihai Stoica a mers în Serbia să urmărească jucători care ar putea face pasul la FCSB. Printre variantele identificate de oficialul bucureștenilor se numără și Stefan Pirgic, un mijlocaș central în vârstă de 23 de ani, care joacă la FK Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4.

Interesul lui FCSB pentru Stefan Pirgic, confirmat: "Șanse de 80% pentru transfer"

Presa sârbă a scris în ultimele ore că FCSB a trimis o ofertă concretă pentru Stefan Pirgic, care ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria clubului.

Agentul Zvonko Milojkovic, cel care i l-a propus lui Mihai Stoica pe Stefan Pirgic, a confirmat interesul lui FCSB și a anunțat că sunt șanse mari ca transferul să se realizeze.

"E un fotbalist de top. Sunt şanse de 80 la sută pentru transfer. Are fizic bun, tehnică, viteză, are forţă. E top pentru România, ar fi cel mai bun număr 6 din campionatul vostru. E un super fotbalist, o să vedeţi. De ce nu îl iau Steaua Roşie şi Partizan? Păi vedeţi că ei au fotbalişti de 10-12-15 milioane acolo, pe acele poziţii", a spus Zvonko Milojkovic, potrivit Prima Sport.

Stefan Pirgic, mijlocaș la FK Zeleznicar Pancevo

Foto: IMAGO

  • Stefan pirgic 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cine este Stefan Pirgic, mijlocașul dorit de FCSB

În acest sezon, Pirgic și-a făcut apariția în 34 de meciuri în campionatul Serbiei, a înscris patru goluri și a oferit trei pase decisive. 

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Stefan Pirgic, potrivit Transfermarkt. 

Pirgic a început fotbalul la FK Rad, iar de-a lungul timpului a trecut prin academiile celor de la Steaua Roșie, Partizan și Vozdovac.

Pirgic a debutat la seniori la Smederevo, iar după doar câteva luni a ajuns liber de contract la Vozdovac, iar mai apoi la Zeleznicar Pancevo. În această vară intră în ultimul an de contract.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Pentru prima dată în carieră, la 36 de ani: performanța Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026
Pentru prima dată în carieră, la 36 de ani: performanța Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026
Transfer pe ruta Rapid - Craiova: Mihai Rotaru a anunțat că îl așteaptă
Transfer pe ruta Rapid - Craiova: Mihai Rotaru a anunțat că îl așteaptă
După Chivu, un alt român luptă la titlu în Italia
După Chivu, un alt român luptă la titlu în Italia
Marius Baciu, replică pentru Victor Pițurcă, după ce a fost numit ”antrenor doar cu numele”: ”Mut programul!”
Marius Baciu, replică pentru Victor Pițurcă, după ce a fost numit ”antrenor doar cu numele”: ”Mut programul!”
Adrian Mutu i-a dat ”temă” lui Daniel Pancu la Rapid: ”Așa ar trebui”
Adrian Mutu i-a dat ”temă” lui Daniel Pancu la Rapid: ”Așa ar trebui”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Transfer pe ruta Rapid - Craiova: Mihai Rotaru a anunțat că îl așteaptă
Transfer pe ruta Rapid - Craiova: Mihai Rotaru a anunțat că îl așteaptă
Pentru prima dată în carieră, la 36 de ani: performanța Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026
Pentru prima dată în carieră, la 36 de ani: performanța Soranei Cîrstea la Roland Garros 2026
Marius Baciu, replică pentru Victor Pițurcă, după ce a fost numit ”antrenor doar cu numele”: ”Mut programul!”
Marius Baciu, replică pentru Victor Pițurcă, după ce a fost numit ”antrenor doar cu numele”: ”Mut programul!”
După Chivu, un alt român luptă la titlu în Italia
După Chivu, un alt român luptă la titlu în Italia
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
Cine este Stefan Pirgic, fotbalistul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB
Cine este Stefan Pirgic, fotbalistul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid în locul lui Albion Rrahmani
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid în locul lui Albion Rrahmani
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Caracterizare plastică pentru fotbalul românesc: "Vreți să faceți un zgârie-nori, dar construiți blocul de la etajul 10 în sus!"
Caracterizare plastică pentru fotbalul românesc: "Vreți să faceți un zgârie-nori, dar construiți blocul de la etajul 10 în sus!"
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!