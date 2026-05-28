FCSB, la un pas să realizeze primul transfer al verii: "Cel mai bun număr 6 din campionat!"

Recent, Mihai Stoica a mers în Serbia să urmărească jucători care ar putea face pasul la FCSB. Printre variantele identificate de oficialul bucureștenilor se numără și Stefan Pirgic, un mijlocaș central în vârstă de 23 de ani, care joacă la FK Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4.

Interesul lui FCSB pentru Stefan Pirgic, confirmat: "Șanse de 80% pentru transfer"

Presa sârbă a scris în ultimele ore că FCSB a trimis o ofertă concretă pentru Stefan Pirgic, care ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria clubului.

Agentul Zvonko Milojkovic, cel care i l-a propus lui Mihai Stoica pe Stefan Pirgic, a confirmat interesul lui FCSB și a anunțat că sunt șanse mari ca transferul să se realizeze.

"E un fotbalist de top. Sunt şanse de 80 la sută pentru transfer. Are fizic bun, tehnică, viteză, are forţă. E top pentru România, ar fi cel mai bun număr 6 din campionatul vostru. E un super fotbalist, o să vedeţi. De ce nu îl iau Steaua Roşie şi Partizan? Păi vedeţi că ei au fotbalişti de 10-12-15 milioane acolo, pe acele poziţii", a spus Zvonko Milojkovic, potrivit Prima Sport.