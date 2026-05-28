Succesul a venit constant pentru Sorana Cîrstea, în tenisul profesionist, însă marile victorii ale româncei în WTA au sosit în viața ei la mari distanțe de timp.

Cîrstea a reușit să câștige primul turneu în 2008, la Tashkent, după care nu a mai triumfat într-o competiție individuală până în 2021, când și-a apropiat cel mai important titlu al carierei: trofeul WTA 500 de la Istanbul.

Sorana Cîrstea, favorită în fiecare din primele trei tururi jucate la Roland Garros 2026

Perseverența și răbdarea Soranei Cîrstea au fost răsplătite mai ales datorită răbdării uluitoare afișate de româncă. Rezultatele au venit mai târziu decât oricine s-ar fi așteptat, într-o vreme în care alte jucătoare ar fi fost retrase.

La 36 de ani, Cîrstea a început turneul de la Roland Garros având cea mai înaltă clasare a carierei, locul 18 în ierarhia mondială.

Acest avantaj i-a conferit, în premieră, ocazia de a se califica în optimile turneului de la Roland Garros fără să plece cu a doua șansă la victorie în vreun meci.