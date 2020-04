Italia continua lupta cu coronavirusul! Maurizio Sarri a donat 4000 de masti pentru o localitate din Toscana

Pandemia de coronavirus a lovit puternic toata lumea, iar Italia este tara din Europa cea mai afectata de coronavirus. Situatia este din ce in ce mai critica in fiecare zi. Antrenorul lui Juventus, Maurizio Sarri a donat 4000 de masti pentru o regiune din Toscana pentru a-i ajuta pe locuitori sa treaca cu bine peste aceasta pandemie.

"Maurizo Sarri a donat 4000 de masti localitatii Figlinee Incisa Valdarno pentru ca aceasta sa faca fata urgentei coronavirus in aceste zile deosebit de dificile. Felicitari, mister", a postat Empoli pe contul oficial de Twitter.

Sarri a antrenat-o pe Empoli in perioada 2012-2015.

L'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri ha donato 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno per far fronte all'emergenza Coronavirus in questi giorni particolarmente difficili.

