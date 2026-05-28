Universitatea Craiova a reușit eventul în acest sezon după ce au cucerit Cupa României și campionatul.

Oltenii au câștigat titlul în Superliga după 35 de ani, iar acum se gândesc să ajungă în Faza Ligii din cupele europene.

Mihai Rotaru vrea un fotbalist de la Rapid

Mihai Rotaru a dezvăluit că vrea să îl aducă la Craiova pe Adrian Briciu, portarul crescut în academia lui FC Argeș și luat de Rapid în 2024.

Fotbalistul de doar 18 ani a jucat într-un singur meci în acest sezon pentru Rapid. Briciu a fost în poartă în meciul cu Dinamo, pierdut de giuleșteni cu 3-1, în care a gafat.

„Am înţeles că este un copil şi un portar extrem de talentat. Era primul lui meci, juca împotriva unei echipe bune. A greşit, a greşit, asta este! Briciu are calităţi mari! Dacă e nemulţumit la Rapid şi de modul în care procedează cei de acolo, îl aştept la Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru la Fanatik.

Joao Goncalves pleacă fără meci jucat

Goncalves a fost adus la Craiova în finalul sezonului, într-un moment complicat pentru lotul lui Mirel Rădoi, când echipa a rămas cu un singur portar valid. Accidentarea lui Pavlo Isenko și problemele medicale ale lui Silviu Lung Jr. au forțat clubul să caute rapid o variantă de rezervă.

Portarul portughez a venit cu statut de soluție temporară, existând și o clauză de prelungire pentru încă un sezon. Totuși, conducerea clubului a decis să nu o activeze.

Joao Goncalves a mai evoluat în Portugalia, la Boavista Porto și AFS, iar junioratul l-a făcut la Leixoes, Padorense, Leca Balio și Salgueiros.