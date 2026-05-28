Pe 28 mai 2000, în Cupa Ligii, competiție desființată în urmă cu câțiva ani, Dinamo a învins marea rivală Steaua cu 7-0 chiar în Ghencea.

A fost cea mai mare diferență de scor din ”Eternul derby” al fotbalului românesc.

Faptul că Steaua - Dinamo 0-7 din Cupa Ligii este un meci oficial a fost subliniat inclusiv de cel mai bun statistician al fotbalului din România, Răzvan Toma, fost președinte al Comisiei de Istorie și Statistică a Federației Române de Fotbal.

Marius Niculae: ”Rivalitatea între Dinamo și Steaua era atunci teribilă, nu ca în zilele noastre...”

”Ce amintire frumoasă din Ghencea, atât de bine a fost că am câștigat! Cu toate că nu s-a dat o importanță prea mare, deși rivalitatea între Dinamo și Steaua era atunci teribilă, nu ca în zilele noastre...

Aveai două derby-uri Dinamo - Steaua pe sezon, cel mult trei dacă se nimereau și în cupe, iar meciul începea de fapt cu o săptămână înainte, mă refer aici inclusiv la presa scrisă și la televiziuni, era o emulație care te făcea să nu te mai gândești la altceva, aveai în cap doar derby-ul!

Nu mai zic că atunci aveai jucători crescuți de mici în spiritul lui Dinamo, dincolo în spiritul Stelei, adică nu conta partea financiară și antrenorul știa cum să ne motiveze”, declara anul trecut Marius Niculae pentru Sport.ro, la ”aniversarea” a 25 de ani de la succesul istoric al ”câinilor”.

”Săgeată” a marcat atunci două goluri și a dat și pasa decisivă la reușita lui Giani Kiriță.

A fost meciul de debut la Steaua al tânărului pe atunci Mirel Rădoi.

Caseta meciului Steaua - Dinamo 0-7