Azdren Llullaku a numit echipa din România unde s-a simțit cel mai bine: „Este a doua mea casă"

Azdren Llullaku a vorbit deschis despre perioada petrecută în Liga 1 și a numit clubul unde s-a simțit cel mai bine.

Fostul golgheter din Liga 1 a recunoscut că cea mai frumoasă perioadă din carieră a trăit-o la Gaz Metan Mediaș, formația alături de care s-a consacrat în campionatul României.

„La Mediaș m-am simțit cel mai bine, fără niciun dubiu. Aici este a doua mea casă, unde stau cu soția. Prima este în Italia, unde este stabilită mama. România este o țară frumoasă, mi-a plăcut și la Bistrița și nu numai”, a spus Llullaku pentru Sport Total FM.

Cum a ajuns Llullaku în fotbalul românesc

Atacantul născut în Kosovo a povestit și începutul aventurii sale în România, după mai mulți ani petrecuți în ligile inferioare din Italia, unde statutul de jucător extracomunitar i-a îngreunat parcursul.

„În Italia m-am apucat de fotbal, dar era greu să ajungem la profesioniști. Am venit în România în probe. Un impresar m-a adus la Gaz Metan. A doua zi am jucat un amical, era domnul Pustai în tribună. Am fost acceptat și de acolo a început cariera mea aici”, a mai spus Llullaku.

Apogeul carierei a venit în sezonul 2016/2017, când Llullaku a devenit golgheterul Ligii 1 în tricoul Gazului Metan.

Evoluțiile sale au atras imediat atenția cluburilor din străinătate, iar atacantul a fost transferat ulterior la FC Astana, în Kazahstan.

În România, Llullaku a mai jucat pentru Poli Iași, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, Ceahlăul și Gloria Bistrița. Ajuns la 38 de ani, Azdren Llullaku evoluează în prezent la SCM Zalău, în Liga 3.

