- Openul francez are loc în perioada 18 mai 2026 - 7 iunie 2026
După ce a învins-o pe Ksenia Efremova în primul tur la Roland Garros cu 6-3, 6-1, românca Sorana Cîrstea a câștigat și cu Eva Lys în al doilea tur de la Openul Franței, cu Eca Lys.
Sportiva s-a impus în fața nemțoaicei cu 6-3 și 6-0, într-o oră și patru minute de joc.
Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros
Pentru victoria din al doilea tur de la Roland Garros, Sorana Cîrstea, potrivit Agerpres, și-a asigurat un cec în valoare de 187.000 de euro.
- Pe lângă suma uriașă adjudecată, românca și-a adăugat în cont și 130 de puncte WTA
Sorana Cîrstea o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini (a 13-a favorită) sau pe argentinianca SOlana Sierra în următoarea rundă a Openului francez.
”Cîrstea a fost superioară la capitolul winners, cu 16-10, iar Lys (24 ani, 81 WTA) a comis mai multe erori neforţate, 19-10.
Românca are acum avantaj în meciurile directe, 2-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.
Sorana Cîrstea, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediţia de anul trecut a competiţiei”, a scris Agerpres.