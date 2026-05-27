Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Sportiva s-a impus în fața nemțoaicei cu 6-3 și 6-0, într-o oră și patru minute de joc.

După ce a învins-o pe Ksenia Efremova în primul tur la Roland Garros cu 6-3, 6-1, românca Sorana Cîrstea a câștigat și cu Eva Lys în al doilea tur de la Openul Franței, cu Eca Lys.

Pentru victoria din al doilea tur de la Roland Garros, Sorana Cîrstea, potrivit Agerpres, și-a asigurat un cec în valoare de 187.000 de euro.

Pe lângă suma uriașă adjudecată, românca și-a adăugat în cont și 130 de puncte WTA

Sorana Cîrstea o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini (a 13-a favorită) sau pe argentinianca SOlana Sierra în următoarea rundă a Openului francez.

”Cîrstea a fost superioară la capitolul winners, cu 16-10, iar Lys (24 ani, 81 WTA) a comis mai multe erori neforţate, 19-10.

Românca are acum avantaj în meciurile directe, 2-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediţia de anul trecut a competiţiei”, a scris Agerpres.