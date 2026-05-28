Marius Baciu: ”Dacă Tavi ajunge cu fața spre careu, te poate sparge în două!”

Octavian Popescu a înscris un gol superb prin care le-a adus victoria roș-albaștrilor la barajul cu FC Botoșani, scor 4-3. ”Perla” lui Gigi Becali a driblat patru adversari în careu și l-a învins pe Anestis cu un șut la colțul lung.

Marius Baciu a fost impresionat de calitatea lui Octavian Popescu și a mărturisit că nu de multe ori a văzut un fotbalist precum el. Noul antrenor al roș-albaștrilor a dezvăluit ce a încercat să îi transmită jucătorului astfel încât acesta să aibă randament maxim.

”Tavi Popescu e un jucător diferit, are niște calități cum rar vezi în fotbal. Nu îmi aduc aminte să fi văzut un jucător cu o calitate atât de mare de pe vremea când jucam la Steaua și la Lille. Tavi Popescu e un jucător care trebuie să știe când să dribleze în ultimii 30 de metri. Cred că asta i-am insuflat: să aibă mai mult curaj, indiferent dacă greșește.

Trebuie însă să știe și să ia cea mai bună decizie. Dacă este dublat sau triplat, nici nu are sen. Dacă ajunge cu fața spre careu, te poate sparge în două”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.