Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Ștefan Târnovanu a trecut printr-o perioadă dificilă la FCSB.

Portarul a revenit abia recent în poarta roș-albaștrilor după ce o perioadă a fost lăsat pe banca de rezerve pentru că Gigi Becali a decis să îl titularizeze pe goalkeeper-ul U21, Matei Popa. 

Târnovanu, în Dinamo Zagreb - FCSB / Foto IMAGO
Matei Popa s-a accidentat însă în meciul cu Unirea Slobozia, după ce s-a ciocnit de Joao Paulo, iar Mihai Stoica a anunțat că sezonul este încheiat pentru tânărul portar. Astfel, Târnovanu a revenit în poarta echipei patronate de Gigi Becali, dar nu are nicio garanție că el va fi portarul titular în următoarea stagiune.

În ultimele zile, s-a vorbit despre o plecare a lui Târnovanu, mai ales după ce chiar el a recunoscut că își dorește să prindă un transfer în această vară. Una dintre variantele vehiculate a fost Gaziantep, echipa preluată recent de Mirel Rădoi, fostul antrenor al roș-albaștrilor. 

Rădoi, care a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea despărți de Gaziantep, în condițiile în care echipa are interdicție la transferuri și nu poate întări lotul pentru următorul sezon, a vorbit și despre motivul pentru transferul lui Târnovanu la formația turcă nu se poate realiza, dar și motivul pentru care FCSB ar refuza un transfer al portarului. Totuși, Mirel Rădoi a dat de înțeles că nu este exclus ca un alt jucător să ajungă la echipa sa, asta în condițiile în care va continua să antreneze în Turcia. Și ceilalți portari ai lui FCSB îi sunt pe plac lui Mirel Rădoi.

”În momentul ăsta nu putem plăti sume de transfer. Și dacă nu ar fi fost interdicția de la FIFA, nu am putea să luăm în calcul un asemenea transfer din cauza sumei pe care o cere FCSB. 

Noi, în momentul de față, dacă am dori să aducem un portar străin, avem o sumă care aproape că este ridicol dacă vorbim de sumă de transfer. Preferăm jucătorii liberi de contract ca să le putem oferi salarii mult mai mari, în Turcia fiind și o salarizare pe zece luni dintr-un an, nu pe 12 luni ca în România. La fel, salariile nu sunt foarte mari în momentul acesta. 

Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane, nu putem să îl luăm, pentru că FCSB cere o sumă mare de transfer, el are un salariu mare la FCSB, iar diferența pe care noi am putea să o oferim nu ar face o mare diferență pentru el să se mute din România în Turcia. Ne-am dori un asemenea portar, cum orice echipă și-ar dori, cum, la fel, mă uit și ce e în spatele lui Fane, Zima, un portar senzațional, Matei, un portar senzațional, Udrea, al patrulea portar, care îi ține în priză pe toți trei. Din punctul ăsta de vedere, FCSB nu cred că își poate face probleme nici sezonul ăsta, nici sezonul următor”, a spus Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

