Manchester City nu își găsește ritmul în această întrecere de Premier League, iar în runda a 12-a a mai bifat o înfrângere, 1-2 pe terenul celor de la Newcastle. Managerul Pep Guardiola a avut un discurs în care și-a spus nemulțumirile, dar acesta nu a fost singurul aspect care a arătat punctul în care a ajuns ibericul.

Pep Guardiola, surprins înaintea conferinței de presă

Înainte de startul conferinței de presă, Guardiola privea în gol, fix, în pământ, probabil încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat pe terenul celor de la Newcastle, dar și pe parcursul acestui sezon, până acum.

După 0-0 la pauză, Harvey Barnes a deschis scorul pentru gazde, în minutul 63. City a revenit destul de repede în joc, iar în minutul 68 a restabilit egalitatea, prin Ruben Dias.

Însă, după numai două minute, Newcastle a marcat și a reușit să își treacă în cont victoria, în urma reușitei lui Barnes, care astfel a bifat dubla.



Pep Gaurdiola, după Newcastle - Manchester City

Pep Guardiola, după Newcastle – Manchester City: ”Adversarul, o echipă top”

Pep Guardiola a afirmat că, din păcate, jucătorii săi nu au putut impune ritmul cerut de el, iar Newcastle a preluat inițiativa, a forțat și a reușit să învingă.

”Un meci strâns, cu ocazii, un meci atractiv. La final, ei au marcat două goluri. Noi am avut unul. ... A fost o prestație foarte bună în general, am avut ocazii, dar, din păcate, nu am putut termina repriza a doua în avantaj

(N.r. - Ce le-ai spus la pauză jucătorilor?) Că am jucat bine, să continuăm. Știu că intensitatea și presingul făcut sus sunt bune. Newcastle stătea bine la centrul terenului și este foarte puternică, dar, din păcate, nu am reușit să contracarăm.

Newcastle este o echipă de top, cu jucători de top, cu un manager de top, așa că nu există nicio îndoială în privința asta. Din păcate, nu am putut menține ritmul pe care îl aveam înainte de pauza internațională. Ei au îngreunat presarea, dar aș spune că cele mai bune momente pe care le-am avut au fost în repriza a doua, apoi am primit un gol.

(N.r. – Unde s-a făcut diferența?) Ambii portari au fost buni, în special Donnarumma. Am ratat ocazii bune de a marca, iar Pope a fost și el bun. Cred că la început am avut mai multe situații, mai multe pase, mai multe pase aproape de poartă, iar procesul nostru a fost mai bun”, a spus Guardiola.



Manchester City poate pierde alte puncte în lupta pentru titlu

După 12 etape din Premier League, Manchester City este pe locul 3, cu 22 de puncte, la un punct de locul 2, Chelsea, dar la patru lungimi de liderul Arsenal. ”Tunarii” au, însă, un meci mai puțin.

În cele 12 meciuri, ”cetățenii” au înregistrat șapte victorii, o remiză și patru înfrângeri, cu 24 de goluri marcate și 10 primite. În etapa a 13-a, Manchester City va juca pe teren propriu, contra Leeds.

