FOTO ȘI VIDEO Pep Guardiola, la pământ! Cum a fost surprins după un nou eșec în Premier League

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Newcastle – Manchester City, scor 2-1, din etapa a 12-a din Premier League, a fost în direct și în exclusivitate pe VOYO!

TAGS:
Manchester CityNewcastlePremier LeagueguardiolaVoyo
Din articol

Manchester City nu își găsește ritmul în această întrecere de Premier League, iar în runda a 12-a a mai bifat o înfrângere, 1-2 pe terenul celor de la Newcastle. Managerul Pep Guardiola a avut un discurs în care și-a spus nemulțumirile, dar acesta nu a fost singurul aspect care a arătat punctul în care a ajuns ibericul.

Pep Guardiola, surprins înaintea conferinței de presă

Înainte de startul conferinței de presă, Guardiola privea în gol, fix, în pământ, probabil încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat pe terenul celor de la Newcastle, dar și pe parcursul acestui sezon, până acum.

După 0-0 la pauză, Harvey Barnes a deschis scorul pentru gazde, în minutul 63. City a revenit destul de repede în joc, iar în minutul 68 a restabilit egalitatea, prin Ruben Dias.

Însă, după numai două minute, Newcastle a marcat și a reușit să își treacă în cont victoria, în urma reușitei lui Barnes, care astfel a bifat dubla.

Pep Gaurdiola, după Newcastle - Manchester City

  • Pep guardiola newcastle 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pep Guardiola, după Newcastle – Manchester City: ”Adversarul, o echipă top”

Pep Guardiola a afirmat că, din păcate, jucătorii săi nu au putut impune ritmul cerut de el, iar Newcastle a preluat inițiativa, a forțat și a reușit să învingă.

”Un meci strâns, cu ocazii, un meci atractiv. La final, ei au marcat două goluri. Noi am avut unul. ... A fost o prestație foarte bună în general, am avut ocazii, dar, din păcate, nu am putut termina repriza a doua în avantaj

(N.r. - Ce le-ai spus la pauză jucătorilor?) Că am jucat bine, să continuăm. Știu că intensitatea și presingul făcut sus sunt bune. Newcastle stătea bine la centrul terenului și este foarte puternică, dar, din păcate, nu am reușit să contracarăm.

Newcastle este o echipă de top, cu jucători de top, cu un manager de top, așa că nu există nicio îndoială în privința asta. Din păcate, nu am putut menține ritmul pe care îl aveam înainte de pauza internațională. Ei au îngreunat presarea, dar aș spune că cele mai bune momente pe care le-am avut au fost în repriza a doua, apoi am primit un gol.

(N.r. – Unde s-a făcut diferența?) Ambii portari au fost buni, în special Donnarumma. Am ratat ocazii bune de a marca, iar Pope a fost și el bun. Cred că la început am avut mai multe situații, mai multe pase, mai multe pase aproape de poartă, iar procesul nostru a fost mai bun”, a spus Guardiola.

Manchester City poate pierde alte puncte în lupta pentru titlu

După 12 etape din Premier League, Manchester City este pe locul 3, cu 22 de puncte, la un punct de locul 2, Chelsea, dar la patru lungimi de liderul Arsenal. ”Tunarii” au, însă, un meci mai puțin.

În cele 12 meciuri, ”cetățenii” au înregistrat șapte victorii, o remiză și patru înfrângeri, cu 24 de goluri marcate și 10 primite. În etapa a 13-a, Manchester City va juca pe teren propriu, contra Leeds.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
Alertă &icirc;n Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
ARTICOLE PE SUBIECT
Guardiola l-a găsit pe noul Riyad Mahrez! Puștiul de 19 ani joacă &icirc;n Bundesliga
Guardiola l-a găsit pe noul Riyad Mahrez! Puștiul de 19 ani joacă în Bundesliga
PSG &icirc;și menține avantajul de două puncte față de Marseille și Lens. Victoria spectaculoasă cu Le Havre, &icirc;n exclusivitate pe VOYO
PSG își menține avantajul de două puncte față de Marseille și Lens. Victoria spectaculoasă cu Le Havre, în exclusivitate pe VOYO
Dennis Man a fost huiduit de un &icirc;ntreg stadion! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul lui PSV
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
PSG - Le Havre a fost pe VOYO: parizienii și-au strivit adversara
PSG - Le Havre a fost pe VOYO: parizienii și-au strivit adversara
Elias Charalambous, declarația serii după FCSB - Petrolul 1-1: &bdquo;Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal&rdquo;
Elias Charalambous, declarația serii după FCSB - Petrolul 1-1: „Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal”
Nici Elias Charalambous n-a scăpat de furia lui Gigi Becali: &bdquo;Are partea lui de vină!&rdquo;
Nici Elias Charalambous n-a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Are partea lui de vină!”
ULTIMELE STIRI
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: &bdquo;Se vede&rdquo;
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial &icirc;n meciul cu Turcia
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia
Rom&acirc;nia - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test &icirc;nainte de CM de handbal feminin
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei Rom&acirc;niei
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei României
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“



Recomandarile redactiei
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: &bdquo;Se vede&rdquo;
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei Rom&acirc;niei
FCSB, fără cap și fără picioare. Caramavrov taxează o nouă evoluție jenantă a campioanei României
Dennis Man a fost huiduit de un &icirc;ntreg stadion! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul lui PSV
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
Rom&acirc;nia - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test &icirc;nainte de CM de handbal feminin
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Newcastle pregătește o ofertă atractivă pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!