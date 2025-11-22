VIDEO EXCLUSIV PSG își menține avantajul de două puncte față de Marseille și Lens. Victoria spectaculoasă cu Le Havre, în exclusivitate pe VOYO

PSG își menține avantajul de două puncte față de Marseille și Lens. Victoria spectaculoasă cu Le Havre, în exclusivitate pe VOYO
Alexandru Hațieganu
Lupta la titlu în Ligue 1 continuă să fie palpitantă. PSG a revenit pe primul loc. 

PSG a învins-o pe Le Havre, scor 3-0, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a din Ligue 1. Lee Kang-In (29'), Joao Neves (65') și Barcola (87') au marcat golurile victoriei pentru gazde. 

PSG revine pe primul loc în Ligue 1

În urma acestui rezultat, PSG a revenit pe primul loc în campionatul Franței. Parizienii au acumulat 30 de puncte în 13 runde ale întrecerii interne din „Hexagon”. 

Marseille și Lens sunt urmăritoarele roș-albaștrilor Franței din actualul sezon. Ambele au 28 de puncte, fiind diferențiate doar de golaveraj (+21 pentru OM, respectiv +11 pentru Lens). 

Alte rezultate ale etapei a 13-a din Ligue 1: 

Duminică, pe 23 noiembrie, se joacă următoarele meciuri: Auxerre - Lyon (16:00), Brest - Metz (18:15), Nantes - Lorient (18:15), Toulouse - Angers (18:15) și Lille - Paris FC (21:45). 

