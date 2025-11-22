PSG a învins-o pe Le Havre, scor 3-0, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a din Ligue 1. Lee Kang-In (29'), Joao Neves (65') și Barcola (87') au marcat golurile victoriei pentru gazde.

PSG revine pe primul loc în Ligue 1

În urma acestui rezultat, PSG a revenit pe primul loc în campionatul Franței. Parizienii au acumulat 30 de puncte în 13 runde ale întrecerii interne din „Hexagon”.

Marseille și Lens sunt urmăritoarele roș-albaștrilor Franței din actualul sezon. Ambele au 28 de puncte, fiind diferențiate doar de golaveraj (+21 pentru OM, respectiv +11 pentru Lens).