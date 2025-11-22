După ce i-a criticat pe Darius Olaru, Miculescu și Stoian, patronul i-a atins și pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Nici Elias Charalambous n-a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Are partea lui de vină!”

FCSB se scufundă tot mai mult în zona de mijloc a clasamentului, pe locul 10, cu 21 de puncte, la patru în spatele Farului. Petrolul, în schimb, continuă seria excelentă, cu șase meciuri consecutive fără înfrângere și o urcare până pe poziția 12, cu 16 puncte.

„Am jucat cu o echipă prea slabă, Petrolul. Dacă nici cu ei nu bați… Sigur că au și antrenorii partea lor de vină. Nu joacă echipa, nu sunt trasee lucrate. E posibil să fie și vina lor”, a spus Becali la televiziunea Prima Sport.

Pentru trupa lui Becali urmează o deplasare în Serbia, unde vor întâlni Steaua Roșie Belgrad în Europa League. Cele două formații se vor duela joi, 27 noiembrie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

