Înainte de duelul cu Le Havre din acest weekend, Luis Enrique le-a transmis jucătorilor săi că relaxarea este interzisă, chiar dacă echipa domină Ligue 1.



Campioana Franței a fost o adevărată mașinărie de fotbal în acest an calendaristic, adunând cele mai multe victorii (45) și cele mai multe goluri marcate (157) dintre toate echipele din primele cinci campionate puternice ale Europei. Totuși, pentru parizieni urmează un adevărat maraton până la sărbători, iar tehnicianul spaniol cere concentrare maximă încă de la prima partidă.



"Vrem să câștigăm tot"



Reveniți după pauza internațională, parizienii au moralul ridicat după victoria dramatică cu Lyon (3-2), adusă de golul lui Joao Neves în minutul 95. Luis Enrique a explicat situația din lot și ambițiile pentru finalul de an. "Am avut doar șase jucători la antrenament ieri, dar azi i-am recuperat pe toți. Mai avem opt meciuri până la pauza de iarnă și abia așteptăm să ne întoarcem la treabă", a spus antrenorul liderului din Franța.



Tehnicianul a continuat, punând accent pe miza partidelor rămase: "Căutăm mereu să ne îmbunătățim și vrem să rămânem în fruntea ligii. Mai avem două meciuri mari în Liga Campionilor, debutul în Cupa Franței și apoi Cupa Intercontinentală. Ne-am propus să câștigăm fiecare meci".



Program de foc și o aniversare de gală



Meciul cu Le Havre, ocupanta locului 12, este doar încălzirea. Pentru PSG urmează o serie intensă care include vizita celor de la Tottenham (pe care i-au învins deja în Supercupa Europei), dar și dueluri tari în campionat cu Monaco, Rennes sau Metz, plus o deplasare complicată la Athletic Bilbao. Finalul de an va fi marcat de finala Cupei Intercontinentale FIFA, programată pe 17 decembrie.



Partida din acest weekend ar putea fi una istorică pentru Marquinhos. Căpitanul brazilian este în cărți pentru a bifa prezența cu numărul 500 în toate competițiile pentru PSG, o bornă impresionantă de fidelitate.



De cealaltă parte, Le Havre nu vine la Paris ca victimă sigură. Echipa este neînvinsă în ultimele patru etape din Ligue 1 și are un moral bun, chiar dacă ultima vizită în capitală s-a soldat cu un eșec la limită, 1-2.



"Îmi amintesc că a fost foarte greu să jucăm împotriva lor sezonul trecut. Acesta este primul meci după pauză, e ușor să fii mai puțin concentrat, dar victoria e vitală", a mai zis Luis Enrique, fiind conștient că oaspeții au reușit un 3-3 spectaculos pe Parc des Princes în aprilie 2024.



Principalul pericol pentru poarta parizienilor se anunță a fi Issa Soumare, cel mai creativ jucător al oaspeților în acest sezon, în timp ce PSG mizează pe forma excepțională a lui Vitinha, lider la pase decisive și construcție.

