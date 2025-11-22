Antrenorul Elias Charalambous a reacționat, la finalul partidei FCSB - Petrolul Ploiești 1-1, după ce elevii săi au făcut un nou pas greșit în lupta pentru play-off.

Elias Charalambous, nemulțumit de eficiența ofensivă a celor de la FCSB

Tehnicianul cipriot a subliniat că roș-albaștrii au pierdut două puncte, deși și-au dominat într-o manieră categorică adversarii. El a reclamat că fotbaliștii săi ofensivi au ratat prea multe ocazii, la fel ca în alte partide.

„De obicei vin în fața dumneavoastră și spus ce simt. Simt că singurul rezultat care trebuia să se producă era victoria noastră. Adversarul a tras doar un singur șut. Nu vin să scuz anumite lucruri. Dacă marcam al doilea gol, am fi câștigat. Fără să dăm o șansă adversarului am făcut egal.

Poate la ocaziile pe care le-am avut trebuia să fim mai concentrați, dar nu la golul primit. Nu e vorba de aspectul fizic. Le-am spus și la pauză că trebuia să dăm și al doilea gol. Ne-am creat o mulțime de ocazii. În multe meciuri din acest sezon nu am reușit să înscriem al doilea gol și adversarul ne-a egalat. Trebuie să fim mai concentrați și trebuie să înscriem mai multe goluri.

Nu îmi place să vin aici și să spun că am fost ghinioniști. Cu siguranță cu mai mult noroc câștigi în astfel de meciuri. Trebuie să mergem mai departe. Stoian a înscris, nu doar el avut ocazii. Iar situația nu s-a întâmplat doar astăzi. E un meci diferit în Europa League. Trebuie să luptăm pentru victorie”, a declarat Elias Charalambous, la flash-interviuri.

Echipele din FCSB - Petrolul 1-1

Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu FCSB, pe Arena Națională, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Stoian pentru gazde în minutul 11 și Sălceanu (47) pentru oaspeți.

FCSB se află pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul se situează pe 12, cu 16 puncte.