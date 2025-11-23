Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV

PSV a câștigat în deplasare la Breda, scor 1-0, grație reușite lui Guus Til din minutul 36, care a fost servit de Perisic. Victoria aceasta o distanțează pe PSV în fruntea clasamentului de Feyenoord la șase puncte, cel puțin până când vor juca și aceștia în etapa 13 din Olanda.

Dennis Man a fost titular la PSV, dar a avut o prestație ștearsă și s-a remarcat din alte puncte de vedere.



Dennis Man, huiduit de un stadion întreg! Motivul pentru care fanii l-au fluierat la fiecare atingere



Dennis Man nu a avut o prestație în nota ultimelor meciuri jucate în tricoul lui PSV, iar antrenorul formației olandeze a decis să îl scoate din teren în minutul 70. În locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din meciul Bosnia - România 3-1.

Pe lângă acest aspect, jucătorul român a fost fluierat copios de către fanii echipei adverse, după ce i-a enervat la o fază la care i-a dat mingea printre picioare unui adversar și s-a aruncat pe gazon, fără să primească fault însă, relatează Sport Nieuws.

Suporterii lui Breda l-au taxat și au început să îl fluiere după acea faza, iar huiduielile au continuat și câteva minute mai târziu când Dennis Man a rămas întins pe gazon în urma unei contre cu un adversar.

După aceea, fotbalistul român a fost huiduit și fluierat la fiecare atingere de balon până când a părăsit terenul în minutul 70.

