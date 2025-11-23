Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV

Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion! Ce s-a întâmplat în meciul lui PSV
Dennis Man a fost huiduit de un întreg stadion la ultimul meci al lui PSV.

PSV a câștigat în deplasare la Breda, scor 1-0, grație reușite lui Guus Til din minutul 36, care a fost servit de Perisic. Victoria aceasta o distanțează pe PSV în fruntea clasamentului de Feyenoord la șase puncte, cel puțin până când vor juca și aceștia în etapa 13 din Olanda.

Dennis Man a fost titular la PSV, dar a avut o prestație ștearsă și s-a remarcat din alte puncte de vedere.

Dennis Man, huiduit de un stadion întreg! Motivul pentru care fanii l-au fluierat la fiecare atingere 

Dennis Man nu a avut o prestație în nota ultimelor meciuri jucate în tricoul lui PSV, iar antrenorul formației olandeze a decis să îl scoate din teren în minutul 70. În locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din meciul Bosnia - România 3-1.

Pe lângă acest aspect, jucătorul român a fost fluierat copios de către fanii echipei adverse, după ce i-a enervat la o fază la care i-a dat mingea printre picioare unui adversar și s-a aruncat pe gazon, fără să primească fault însă, relatează Sport Nieuws.

Suporterii lui Breda l-au taxat și au început să îl fluiere după acea faza, iar huiduielile au continuat și câteva minute mai târziu când Dennis Man a rămas întins pe gazon în urma unei contre cu un adversar.

După aceea, fotbalistul român a fost huiduit și fluierat la fiecare atingere de balon până când a părăsit terenul în minutul 70.

Început promițător la PSV pentru Man

Dennis Man a fost transferat de PSV în această vară, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro plătite către Parma. 

În 12 meciuri oficiale, în tabăra olandezilor, a marcat 4 goluri și a furnizat 4 pase de gol. PSV este lideră autoritară în Eredivisie, cu 34 de puncte.

O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: &bdquo;Se vede&rdquo;
O nouă prestație ștearsă pentru transferul vedetă de la FCSB! Unde este problema: „Se vede”
S&acirc;rbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Steaua Roșie: &rdquo;Suntem mai buni ca ei!&rdquo;
Sârbii, fără dubii după ce au văzut-o pe FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie: ”Suntem mai buni ca ei!”
Pep Guardiola, la păm&acirc;nt! Cum a fost surprins după un nou eșec &icirc;n Premier League
Pep Guardiola, la pământ! Cum a fost surprins după un nou eșec în Premier League
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial &icirc;n meciul cu Turcia
Giani Kiriță i-a avertizat pe tricolori! Ce va fi esențial în meciul cu Turcia
Rom&acirc;nia - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test &icirc;nainte de CM de handbal feminin
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin
Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a &icirc;nceput negocierile pentru transfer

Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“



Vreme rece, lapoviță și ninsoare &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod galben de ploi abundente &icirc;n zone din șase județe

stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

A &icirc;nceput campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

