Newcastle - Manchester City, LIVE pe VOYO, de la ora 19:30! Haaland pregătit să facă din nou spectacol

Partida Newcastle - Manchester City, din runda a 12-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30, în direct pe platforma VOYO .

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 4-0 a „cetățenilor” lui Pep Guardiola.

De cealaltă parte Manchester City se află pe locul doi în Premier League la patru lungimi de liderul Arsenal și vine după victoria clară din derby-ul cu Liverpool, scor 3-0.

Newcastle vine după înfrângerea din etapa trecută, scor 1-3 cu Brentford, și se află pe locul 14 în campionat.

Pep Guardiola, discurs dur: ”Cu toții am permis distrugerea unui popor”



Intervievat de postul de radio catalan RAC1, Guardiola laudă iniţiativa şi îşi exprimă sprijinul faţă de Palestina:



„Este un meci care depăşeşte simplul simbol. Astăzi, totul este cunoscut şi, graţie acestei confruntări, palestinienii vor vedea că o parte a lumii se gândeşte la ei”, a declarat el înainte de a intra mai în profunzime în dezbaterea privind conflictul: „Lumea a abandonat Palestina. Nu am făcut absolut nimic. Nu este vina lor că s-au născut acolo.



Cu toţii am permis distrugerea unui întreg popor. Răul este făcut şi ireparabil. Este nevoie de o acţiune mai concretă, dar nu am nicio încredere în aceşti lideri”.



Sâmbăta, pe stadionul San Mamés din Bilbao, echipa din Ţara Bascilor s-a impus cu 3-0 în faţa Palestinei, care a jucat pentru prima dată în Europa, scrie News.ro.

