Newcastle - Manchester City, LIVE pe VOYO, de la ora 19:30! Haaland pregătit să facă din nou spectacol

Partida Newcastle - Manchester City, din runda a 12-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30, în direct pe platforma VOYO.
Newcastle vine după înfrângerea din etapa trecută, scor 1-3 cu Brentford, și se află pe locul 14 în campionat.
De cealaltă parte Manchester City se află pe locul doi în Premier League la patru lungimi de liderul Arsenal și vine după victoria clară din derby-ul cu Liverpool, scor 3-0.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 4-0 a „cetățenilor” lui Pep Guardiola.
Pep Guardiola, discurs dur: ”Cu toții am permis distrugerea unui popor”
Intervievat de postul de radio catalan RAC1, Guardiola laudă iniţiativa şi îşi exprimă sprijinul faţă de Palestina:
„Este un meci care depăşeşte simplul simbol. Astăzi, totul este cunoscut şi, graţie acestei confruntări, palestinienii vor vedea că o parte a lumii se gândeşte la ei”, a declarat el înainte de a intra mai în profunzime în dezbaterea privind conflictul: „Lumea a abandonat Palestina. Nu am făcut absolut nimic. Nu este vina lor că s-au născut acolo.
Cu toţii am permis distrugerea unui întreg popor. Răul este făcut şi ireparabil. Este nevoie de o acţiune mai concretă, dar nu am nicio încredere în aceşti lideri”.
Sâmbăta, pe stadionul San Mamés din Bilbao, echipa din Ţara Bascilor s-a impus cu 3-0 în faţa Palestinei, care a jucat pentru prima dată în Europa, scrie News.ro.
