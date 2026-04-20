OUT de la Man City! După Bernardo Silva, „cetățenii” mai pierd un titular

După ce Bernardo Silva și-a anunțat plecarea, un alt jucător important este gata să spună adio echipei lui Pep Guardiola.

Este vorba despre John Stones, fundașul ajuns la City în 2016, de la Everton, pentru 56 de milioane de euro. După un deceniu pe Etihad, englezul nu își va mai prelungi contractul și va pleca liber în vară.

În vârstă de 31 de ani, Stones a fost un „stâlp” din echipele care au câștigat titlul în sezoanele 2017-2018, 2020-2021 și 2022-2023. Totuși, problemele fizice din ultimele două stagiuni l-au scos treptat din prim-plan.