OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul se apropie de finalul aventurii la Manchester City.

TAGS:
Bernardo SilvaBarcelonaManchester City
Din articol

Contractul lui Bernardo Silva expiră în această vară, iar jucătorul a decis să nu semneze o nouă înțelegere cu campioana din Premier League.

Potrivit presei din Spania, principalul obiectiv al portughezului este un transfer la FC Barcelona. Catalanii l-au mai dorit și în trecut, în perioada în care echipa era antrenată de Xavi Hernandez, însă mutarea nu s-a concretizat atunci.

Silva, gata să facă sacrificii pentru Barcelona

Publicația Mundo Deportivo notează că Bernardo Silva este „disperat” să ajungă pe Camp Nou și chiar i-a cerut impresarului său, Jorge Mendes, să faciliteze transferul. 

Mai mult, portughezul ar fi dispus să accepte o reducere considerabilă a salariului doar pentru a evolua la Barcelona, unde ar putea împărți vestiarul cu jucători precum Lamine Yamal și Raphinha.

Bernardo Silva se află în al nouălea sezon la Manchester City, club la care a ajuns în 2017 de la AS Monaco. În această perioadă a disputat 449 de meciuri, a marcat 42 de goluri și a oferit 34 de pase decisive.

Portughezul a câștigat nu mai puțin de 19 trofee alături de „cetățeni”, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League.

În actualul sezon, mijlocașul a bifat 42 de partide în toate competițiile, cu trei goluri și cinci pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este în prezent 27 de milioane de euro.

Publicitate
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!