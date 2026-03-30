OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Contractul lui Bernardo Silva expiră în această vară, iar jucătorul a decis să nu semneze o nouă înțelegere cu campioana din Premier League.

Potrivit presei din Spania, principalul obiectiv al portughezului este un transfer la FC Barcelona. Catalanii l-au mai dorit și în trecut, în perioada în care echipa era antrenată de Xavi Hernandez, însă mutarea nu s-a concretizat atunci.

Silva, gata să facă sacrificii pentru Barcelona

Publicația Mundo Deportivo notează că Bernardo Silva este „disperat” să ajungă pe Camp Nou și chiar i-a cerut impresarului său, Jorge Mendes, să faciliteze transferul.

Mai mult, portughezul ar fi dispus să accepte o reducere considerabilă a salariului doar pentru a evolua la Barcelona, unde ar putea împărți vestiarul cu jucători precum Lamine Yamal și Raphinha.