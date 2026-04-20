Noul antrenor al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a afirmat, luni, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial, că predecesorul său, regretatul tehnician Mircea Lucescu, a fost profesorul său și omul care l-a inspirat în meseria pe care și-a ales-o.

Gică Hagi, recunoscător: "Mircea Lucescu a fost profesorul meu. M-a inspirat"

'Mircea Lucescu m-a dorit. Nu v-a spus? A fost profesorul meu, a fost omul care m-a inspirat în multe dintre lucrurile pe care le fac acum. Pentru că el în primul rând a avut curaj. Curaj mai mare ca el nu știu cine putea avea, să ia la echipa națională la 17 ani un puști care avea cinci meciuri în Divizia A. El m-a inspirat, mi-a dat încredere și am învățat multe lucruri de la el, pe care trebuie să le aplic acum', a spus Hagi.

El a precizat că în cariera de jucător a avut parte de cei mai buni antrenori.

'Norocul meu a fost că am avut profesorii cei mai buni la cluburi. I-am avut pe cei mai buni antrenori din România, afară am avut antrenori fabuloși, extraordinari. Nu are cum să nu iasă ceva bun din toate astea. Sper să am succese, asta îmi doresc, pentru că eu și echipa avem această datorie, să facem lumea fericită', a mai spus Hagi.

Fostul internațional Gheorghe Hagi a fost instalat, luni, în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal, el afirmând în cadrul prezentării oficiale că este o onoare și o mare responsabilitate să reprezinte încă o dată România, așa cum a făcut-o și din postura de jucător.

Fostul mare internațional a fost primul pe lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a Federației Română de Fotbal pentru postul de selecționer.

Hagi a mai fost propus de Comisia Tehnică și în luna iulie a anului 2024, dar FRF a considerat că acesta se află într-un conflict de interese pentru preluarea funcției de selecționer deoarece la acel moment era acționar majoritar la clubul Farul Constanța din Superligă, în locul său fiind numit Mircea Lucescu. La 16 martie 2026, Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni către Gheorghe Popescu, păstrând în momentul de față doar 10 procente la gruparea constănțeană.

Pentru fostul decar acesta este doilea mandat de selecționer al primei reprezentative după cel din perioada 1 septembrie - 27 noiembrie 2001. Instalat imediat după retragerea din activitatea de jucător și aflat la prima experiență ca antrenor, Hagi a rezistat în funcția de selecționer doar trei luni, mandatul încheindu-se imediat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în urma barajului cu Slovenia (1-2 și 1-1).

În cariera sa de antrenor, Gheorghe Hagi a mai condus formațiile Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua București, FC Viitorul Constanța și Farul Constanța. Palmaresul său ca tehnician este alcătuit din 2 titluri (FC Viitorul și Farul), o Cupă a României (FC Viitorul), o Supercupă a României (FC Viitorul) și o Cupă a Turciei (Galatasaray).

Gheorghe Hagi îl urmează în funcție pe Mircea Lucescu.