Metaloglobus a înșirat înfrângerile în Superliga noastră, însă se poate „mândri“ cu un statut aparte: cel mai sigur pariu din campionatul românesc!

Anul trecut, când gruparea bucureșteană a promovat, furnizând una dintre cele mai mari suprize din istoria primei ligi, cei mai mulți microbiști au fost convinși că Metaloglobus se va și întoarce, în „B“, în 2026. Și fix asta se va întâmpla!

Clubul patronat de Imad Kassas s-a „lipit“ de ultimul loc al clasamentului, încă din timpul sezonului regulat, și e deja ca și „condamnat“. Așadar, ultimele cinci meciuri pe care le are de disputat, în play-out, contează mai mult pentru echipele adverse. Prima dintre ele: FC Botoșani.

Formația moldavă, care visa la play-off la un moment dat, a avut o prăbușire accelerată și, în final, a ajuns în play-out. Dar și de aici poate spera la o prezență în preliminariile Conference League. Pentru asta, FC Botoșani are nevoie de o clasare pe primele două locuri, în play-out. Apoi, echipa trebuie să învingă în doua baraje succesive.

Deocamdată însă, FC Botoșani poate egala FCSB, aflată pe 2, la puncte, în cazul unei victorii cu Metaloglobus, astăzi.

