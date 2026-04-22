Manchester City este favorită la titlu după ce a câștigat meciul din etapa precedentă cu Arsenal, scor 2-1. Chiar dacă va câștiga din nou coroana de regină din Premier League, echipa lui Pep Guardiola va rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului

John Stones pleacă de la Manchester City

John Stones (31 de ani), care în prezent este cel mai vechi jucător din lotul lui Pep Guardiola, a intrat deja în ultimele șase luni de contract cu Manchester City și despărțirea dintre cele două părți este iminentă.

Aflat din 2016 la Manchester City, fundașul englez va pleca de pe Etihad, așa cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano pe rețelele de socializare. Nu va fi prima plecare de la echipă, urmând ca Bernardo Silva (31 de ani) să părăsească și el formația lui Guardiola.

Stones a fost transferat de la Everton la Manchester City pentru 55,6 milioane de euro în urmă cu zece ani. La vremea respectivă, englezul devenise cel mai scump fundaș din istorie.

Pentru Manchester City, Stones a bifat 292 de partide în toate competițiile, iar în CV-ul său se regăsesc șase titluri, dar și trofeul UEFA Champions League.

Manchester City, favorită la titlu în Premier League!

În acest moment, Arsenal are +37 la golaveraj, iar City are +36. Așadar, un succes al echipei lui Guardiola, în meciul cu Burnley, indiferent de scor, va schimba liderul din Premier League. Asta cel puțin până la următorul meci al „tunarilor“, sâmbătă (ora 19:30, VOYO), cu Newcastle pe teren propriu.